Комплексы ПВО "Панцирь-С1" поступили в Сочи
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Источник: vestnik-rm.ru
К полевым занятиям, в которых задействованы около 50 единиц техники, привлечены также расчеты зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Боевые расчеты ракетной воинской части в Сочи приступили к освоению поступившего комплекса ПВО "Панцирь-С1". Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В ходе учебы на полигоне Ахштырь боевые расчеты приступили к практическим занятиям на зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь С-1", - сказал Астафьев.
Он отметил, что к полевым занятиям, в которых задействованы около 50 единиц техники, привлечены также расчеты зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
Особое внимание на занятиях уделяется отлаживанию действий расчетов по отработке боевых задач в условиях сложной воздушной обстановки, а также при применении противником средств радиоэлектронной борьбы.
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18.01.2018
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