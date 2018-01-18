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Комплексы ПВО "Панцирь-С1" поступили в Сочи

19.01.2018 ТАСС 206 0
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ЗРПК "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Источник: vestnik-rm.ru

К полевым занятиям, в которых задействованы около 50 единиц техники, привлечены также расчеты зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Боевые расчеты ракетной воинской части в Сочи приступили к освоению поступившего комплекса ПВО "Панцирь-С1". Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе учебы на полигоне Ахштырь боевые расчеты приступили к практическим занятиям на зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь С-1", - сказал Астафьев.

Он отметил, что к полевым занятиям, в которых задействованы около 50 единиц техники, привлечены также расчеты зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

Особое внимание на занятиях уделяется отлаживанию действий расчетов по отработке боевых задач в условиях сложной воздушной обстановки, а также при применении противником средств радиоэлектронной борьбы.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК

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