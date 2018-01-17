В горах Армении российские минометчики "уничтожили" объекты противника
|
|
Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, отработали порядок нанесения огневого удара из гранатометов и минометов по наиболее важным целям группировки условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Обучение гранатометчиков и минометчиков соединения проводится на высокогорном полигоне Алагяз в рамках подготовки к участию в отборочном этапе конкурса "Мастера артиллерийского огня" Армейских международных игр "АрМИ-2018".
"На полигоне на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря военнослужащие обучаются методам стрельбы из ручных гранатометов и минометов с поправками на баллистические показатели", - сказал Астафьев. По его словам, для точного наведения и корректировки огня гранатометов и орудий используются беспилотные летательные аппараты, передающие координаты и видеофиксацию траектории полета снарядов и мин.
В феврале текущего года пройдет отборочный этап конкурса, где слаженные гранатометные и минометные расчеты будут состязаться по двум направлениям: индивидуальная гонка (преодоление маршрута пять километров с поражением целей из РПГ) и эстафета (пять километров с преодолением препятствий и ведение огня из миномета).
В подготовке минометчиков и гранатометчиков российского соединения в Закавказье принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано около 50 единиц специальной военной техники.
|
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.01.2018 Как тренируют служебных собак на российской военной базе в Абхазии
15.01.2018 Таманскую дивизию полностью перевооружили на новые танки
12.01.2018 Подмосковную Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
09.01.2018 ВКС в 2018 году проведут более 500 учений различного уровня
05.01.2018 Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-41 могут начаться в 2018 году - ОАК
04.01.2018 Минобороны займется разработками в сфере искусственного интеллекта