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Проблема размещения в Японии системы ПРО США омрачает двусторонние отношения Токио и Москвы - Лавров

16.01.2018 Интерфакс-АВН 188 0
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

У России есть данные, что системы ПРО будут иметь ударные возможности. В Москве сомневаются, что управлять системами ПРО в Японии будет Токио, а не Вашингтон

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Вопрос размещения в Японии ПРО США омрачает двусторонние отношения Москвы и Токио, у России есть данные, что системы ПРО будут иметь ударные возможности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Проблема противоракетной обороны омрачает наши отношения, скажу об этом прямо. Мы об этом говорили подробно с нашими японскими коллегами", - сказал С.Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам года.

"Мы располагаем данными, что система, которая будет в Японии развернута, базируется на универсальных пусковых установках, которые способны применять ударные вооружения", - добавил он.

"Мы слышали о том, что якобы именно Япония будет управлять этот системой, Соединенные Штаты не будут иметь к ней отношения, но есть серьёзные сомнения, что это так", - отметил министр.

По его словам, "в рамках диалога по безопасности между секретарями Советов безопасности России и Японии мы бы хотели получить какие-то более убедительные сведения".

"Мы не знаем о каких-либо случаях где-бы то ни было на земном шаре, когда Соединенные Штаты развернули бы свои вооружения и передали бы контроль за ними стране, на территории которой это все произошло. Я очень сильно сомневаюсь. Что они сделают исключение и в этом случае", - заключил глава МИД РФ.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Лавров Сергей

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