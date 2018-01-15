Коллектив управления по уничтожению химоружия приступил к выполнению гособоронзаказа 2018 года - генерал Капашин
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Снаряд с вероятным оснащением химическим зарядом на заводе по уничтожению химоружия.
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости
Ижевск. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Сотрудники Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия приступили к выполнению гособоронзаказа 2018 года по ликвидации последствий деятельности на объектах УХО, сообщил "Интерфаксу" начальник Федерального управления генерал-полковник Валерий Капашин.
"27 сентября 2017 года мы досрочно завершили реализацию федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" и в настоящее время оборудование и территории на всех объектах приводим в гарантированно безопасное состояние", - сказал В.Капашин в понедельник.
"С начала года принимаются на работу нужные специалисты, проводятся процедуры дегазации и обеззараживания", - добавил начальник Федерального управления.
Он отметил, что согласно принятому в 2017 году Госдумой закону все семь высокотехнологичных объектов, созданных для уничтожения российского химоружия, в будущем подлежат перепрофилированию, на них будут налажены новые производства. Бывшие же объекты по хранению химоружия не подлежат конверсии, они остались в ведении Минобороны России и там размещаются новые воинские части.
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15.01.2018
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