Коллектив управления по уничтожению химоружия приступил к выполнению гособоронзаказа 2018 года - генерал Капашин



Снаряд с вероятным оснащением химическим зарядом на заводе по уничтожению химоружия.

Источник: Павел Лисицын / РИА Новости Снаряд с вероятным оснащением химическим зарядом на заводе по уничтожению химоружия.Источник: Павел Лисицын / РИА Новости

Ижевск. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Сотрудники Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия приступили к выполнению гособоронзаказа 2018 года по ликвидации последствий деятельности на объектах УХО, сообщил "Интерфаксу" начальник Федерального управления генерал-полковник Валерий Капашин.

"27 сентября 2017 года мы досрочно завершили реализацию федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" и в настоящее время оборудование и территории на всех объектах приводим в гарантированно безопасное состояние", - сказал В.Капашин в понедельник.

"С начала года принимаются на работу нужные специалисты, проводятся процедуры дегазации и обеззараживания", - добавил начальник Федерального управления.

Он отметил, что согласно принятому в 2017 году Госдумой закону все семь высокотехнологичных объектов, созданных для уничтожения российского химоружия, в будущем подлежат перепрофилированию, на них будут налажены новые производства. Бывшие же объекты по хранению химоружия не подлежат конверсии, они остались в ведении Минобороны России и там размещаются новые воинские части.