Новый учебный центр военной полиции во Владикавказе принял первых курсантов
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Российская военная полиция в Сирии.
Источник: ТВЦ
По окончании подготовки военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первые 60 курсантов приступили в понедельник к занятиям в новом учебном центре военной полиции во Владикавказе по программам подготовки и переподготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Программа подготовки рассчитана на вновь прибывших в органы и подразделения военной полиции, которые уже успели пройти курсы интенсивной подготовки.
"Данная программа рассчитана на 184 учебных часа, в основу ее содержания входят следующие предметы обучения: тактико-специальная, правовая, физическая, огневая, вождение и другие предметы обучения. Особенность данной программы в том, что военнослужащим доводиться первоначальные знания которые им будут необходимы в при исполнении служебных обязанностей", - сказали в ведомстве.
Курс переподготовки предназначен для курсантов, уже имеющих опыт военной службы.
Он насчитывает 144 учебных часа и включает те же предметы обучения, что и программа подготовки, но со специализированным уклоном, раскрывающим особенности выполнения задач военной полиции и передающим опыт выполнения специальных задач как на территории России, так и за ее пределами.
В ходе формирования учебного центра командованием Главного управления военной полиции Министерства обороны особое внимание было направленно на подбор преподавательского состава.
"Все преподаватели учебного центра имеют опыт выполнения специальных задач и являются участниками боевых действий", - отметили в Минобороны.
По окончании подготовки военнослужащие получают сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия. В последующем они будут рассматриваться для назначения на вышестоящие должности вне конкурса.
Учебный центра военной полиции был открыт во Владикавказе 1 декабря 2017 года.
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15.01.2018
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