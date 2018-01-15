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Новый учебный центр военной полиции во Владикавказе принял первых курсантов

16.01.2018 ТАСС 249 0
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Военная полиция
Российская военная полиция в Сирии.
Источник: ТВЦ

По окончании подготовки военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первые 60 курсантов приступили в понедельник к занятиям в новом учебном центре военной полиции во Владикавказе по программам подготовки и переподготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Программа подготовки рассчитана на вновь прибывших в органы и подразделения военной полиции, которые уже успели пройти курсы интенсивной подготовки.

"Данная программа рассчитана на 184 учебных часа, в основу ее содержания входят следующие предметы обучения: тактико-специальная, правовая, физическая, огневая, вождение и другие предметы обучения. Особенность данной программы в том, что военнослужащим доводиться первоначальные знания которые им будут необходимы в при исполнении служебных обязанностей", - сказали в ведомстве.

Курс переподготовки предназначен для курсантов, уже имеющих опыт военной службы.

Он насчитывает 144 учебных часа и включает те же предметы обучения, что и программа подготовки, но со специализированным уклоном, раскрывающим особенности выполнения задач военной полиции и передающим опыт выполнения специальных задач как на территории России, так и за ее пределами.

В ходе формирования учебного центра командованием Главного управления военной полиции Министерства обороны особое внимание было направленно на подбор преподавательского состава.

"Все преподаватели учебного центра имеют опыт выполнения специальных задач и являются участниками боевых действий", - отметили в Минобороны.

По окончании подготовки военнослужащие получают сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия. В последующем они будут рассматриваться для назначения на вышестоящие должности вне конкурса.

Учебный центра военной полиции был открыт во Владикавказе 1 декабря 2017 года.
15.01.2018
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