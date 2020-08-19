Военные полицейские сразу трех округов проводят учения "Страж-2020"

Большие учения военной полиции "Страж-2020" начались в понедельник сразу в нескольких регионах России. Об их масштабе можно судить по такому факту. Оценивать профессионализм более чем 2,5 тысячи армейских правоохранителей будут в трех военных округах и на Северном флоте.

У этих учений есть несколько особенностей. Так, в качестве проверяющих выступит не только "высокое" начальство во главе с руководителем профильного главка Минобороны РФ генерал-полковником Сергеем Кураленко, но и коллеги полицейских из Центрального военного округа. Им отвели роль посредников - не молчаливых наблюдателей, а именно экзаменаторов.

А еще к учениям привлекли специалистов из армейских вузов. С их помощью организаторы "Стража-2020" надеются по максимуму испытать возможности современной техники, вооружения и спецсредств, которыми в этом году обеспечили военную полицию. Арсенал, надо сказать, они получили разнообразный и весьма эффективный.

Взять, к примеру, средства передвижения. Такому парку может позавидовать любая силовая структура. Помимо бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун", которые отлично зарекомендовали себя в Сирии, военные полицейские используют еще один - "Есаул". В ходу у них также мотоциклы и квадроциклы. Есть даже такая экзотика, как электроциклы "ИЖ - Пульсар" - их в армию поставляет Ижевский завод. Для флотских полицейских закупают многоцелевые быстроходные бортовые катера БЛ-680. Прежде их использовал армейский спецназ, теперь - и военные полицейские. Генералы подумывают о расширении технического парка за счет багги. Разумеется, не забыты беспилотники, которые помогают военным контролировать движение армейских колонн и вести патрулирование в гарнизонах.

Про спецсредства и оружие стоит сказать отдельно. К примеру, прикрывающая голову каска с весьма символичным названием "Колпак-1" надежно предохраняет военного полицейского от удара штык - ножом или кинжалом. Металлический щит "Авангард" размером 1 метр на 60 сантиметров спасает от камней, бутылок, железных прутьев и других предметов, способных нанести человеку серьезную травму. Кроме того, имея такой щит в руках, полицейский может контролировать ситуацию с помощью смотровых отверстий в верхней части "Авангарда". Если нарушитель все-таки доберется до военного, - тоже не беда: от повреждений и увечий его прикроют щитки на руках, груди, спине и ногах.

У армейских правоохранителей имеется современное нелетальное оружие, в частности, бесствольные травматические пистолеты БП-4С "Оса" и электрошоковые устройства "Гюрза" отечественного производства. Между прочим, "змеиную" модель наделили двумя функциями: она работает не только как шокер, но и как дубинка. А главное, что "Гюрза" своим электрическим разрядом пробивает толстые слои одежды, в том числе кожаную и зимнюю.

Напомним, что закон о военной полиции наделил армейских правоохранителей широкими полномочиями для противодействия преступности, обеспечения законности и правопорядка в воинских частях. Они имеют право задерживать и досматривать подозрительных лиц, а в особых случаях применять к ним боевые приемы, огнестрельное оружие и специальные средства. Согласно уставу военной полиции, в экипировку таких военнослужащих входят табельное огнестрельное оружие (пистолет) с двумя снаряженными магазинами, автомат АКС - У и травматический пистолет.

Юрий Гаврилов