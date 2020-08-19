Войти
Российская газета

Военные полицейские сразу трех округов проводят учения "Страж-2020"

456
0
+2
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Большие учения военной полиции "Страж-2020" начались в понедельник сразу в нескольких регионах России. Об их масштабе можно судить по такому факту. Оценивать профессионализм более чем 2,5 тысячи армейских правоохранителей будут в трех военных округах и на Северном флоте.

У этих учений есть несколько особенностей. Так, в качестве проверяющих выступит не только "высокое" начальство во главе с руководителем профильного главка Минобороны РФ генерал-полковником Сергеем Кураленко, но и коллеги полицейских из Центрального военного округа. Им отвели роль посредников - не молчаливых наблюдателей, а именно экзаменаторов.

А еще к учениям привлекли специалистов из армейских вузов. С их помощью организаторы "Стража-2020" надеются по максимуму испытать возможности современной техники, вооружения и спецсредств, которыми в этом году обеспечили военную полицию. Арсенал, надо сказать, они получили разнообразный и весьма эффективный.

Взять, к примеру, средства передвижения. Такому парку может позавидовать любая силовая структура. Помимо бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун", которые отлично зарекомендовали себя в Сирии, военные полицейские используют еще один - "Есаул". В ходу у них также мотоциклы и квадроциклы. Есть даже такая экзотика, как электроциклы "ИЖ - Пульсар" - их в армию поставляет Ижевский завод. Для флотских полицейских закупают многоцелевые быстроходные бортовые катера БЛ-680. Прежде их использовал армейский спецназ, теперь - и военные полицейские. Генералы подумывают о расширении технического парка за счет багги. Разумеется, не забыты беспилотники, которые помогают военным контролировать движение армейских колонн и вести патрулирование в гарнизонах.

Про спецсредства и оружие стоит сказать отдельно. К примеру, прикрывающая голову каска с весьма символичным названием "Колпак-1" надежно предохраняет военного полицейского от удара штык - ножом или кинжалом. Металлический щит "Авангард" размером 1 метр на 60 сантиметров спасает от камней, бутылок, железных прутьев и других предметов, способных нанести человеку серьезную травму. Кроме того, имея такой щит в руках, полицейский может контролировать ситуацию с помощью смотровых отверстий в верхней части "Авангарда". Если нарушитель все-таки доберется до военного, - тоже не беда: от повреждений и увечий его прикроют щитки на руках, груди, спине и ногах.

У армейских правоохранителей имеется современное нелетальное оружие, в частности, бесствольные травматические пистолеты БП-4С "Оса" и электрошоковые устройства "Гюрза" отечественного производства. Между прочим, "змеиную" модель наделили двумя функциями: она работает не только как шокер, но и как дубинка. А главное, что "Гюрза" своим электрическим разрядом пробивает толстые слои одежды, в том числе кожаную и зимнюю.

Напомним, что закон о военной полиции наделил армейских правоохранителей широкими полномочиями для противодействия преступности, обеспечения законности и правопорядка в воинских частях. Они имеют право задерживать и досматривать подозрительных лиц, а в особых случаях применять к ним боевые приемы, огнестрельное оружие и специальные средства. Согласно уставу военной полиции, в экипировку таких военнослужащих входят табельное огнестрельное оружие (пистолет) с двумя снаряженными магазинами, автомат АКС - У и травматический пистолет.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
ОНД
СФ
Похожие новости
17.08.2020
Десантники получат «Тайфуны» в нынешнем году
19.02.2019
Вежливые "красные береты". Как военные полицейские России используют сирийский опыт
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
20.12.2017
В единой маскировочной расцветке
05.01.2017
Самые зрелищные военные видео 2016 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?