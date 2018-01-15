Ивановские "Искандеры" применили на большую дальность



Оперативно-тактическиекомплексы "Искандер".

Источник: rg.ru Оперативно-тактическиекомплексы "Искандер".Источник: rg.ru

В Ивановской области расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" выполнили электронные пуски ракет по наиболее удаленным объектам условного противника, сообщили в штабе Западного военного округа.

Поднятые по тревоге стартовые батареи совершили марш в заданные районы, развернулись там и изготовились к стрельбе. По команде были проведены электронные пуски ракет по учебным целям, имитировавшим командный пункт и скопление бронетехники условного противника на расстоянии 100 километров от позиций ракетчиков. При электронных пусках расчеты выполняют все те же действия, что и в реальном бою, с одной разницей - ракета никуда не летит.

Средства контроля подтвердили поражение целей, а ракетчики тем временем быстро снялись с позиций и переехали в другой район.

- Подобные тренировки носят плановый характер и повышают профессиональный уровень военных специалистов, представляя им возможность на практике отработать широкий комплекс специализированных задач, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

ОТРК "Искандер" - главная ударная сила Сухопутных войск. Ракету комплекса невозможно перехватить - она летит по непредсказуемой траектории, маневрируя с перегрузками до 20G. Целями "Искандера" являются стратегически важные объекты: системы ПВО-ПРО, укрепленные командные пункты и узлы связи, аэродромы.Также ракеты комплекса могут поражать скопления бронетехники, батареи артиллерии крупного калибра и даже идущие корабли. В зависимости от задачи ракета может оснащаться одним из восьми типов боеголовок - в том числе и тактическим ядерным зарядом.

Антон Валагин (Иваново)