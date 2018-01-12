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Fox: NASA отложило пилотируемые полеты кораблей SpaceX и Boeing до весны 2019 года

15.01.2018 ТАСС 159 0
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SpaceX
SpaceX.
Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP

По данным телеканала, решение приняли из-за высокого риска внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отложило до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных американской компанией SpaceX и корпорацией Boeing. Решение обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей, сообщил в пятницу телеканал Fox News.

До этого предполагалось, что первый подобный полет мог быть выполнен уже в этом году.

Американцы для доставки грузов на Международную космическую станцию используют корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.

Эксперты не рекомендуют

Телеканал ссылается на насчитывающий 38 страниц доклад девяти экспертов NASA в области обеспечения безопасности космических полетов. В нем перечислены изъяны в конструкции кораблей этих компаний, представляющие риск при доставке людей на орбиту Земли. Среди них - нетрадиционные системы заправки ракетным топливом, пагубные последствия бомбардировки космических капсул фрагментами метеоров, комет или космического мусора.

Как напоминает телеканал, NASA давно постановило, что статистический предел гибели астронавтов во время миссий не должен превышать одного случая на каждые 270 полетов. Эксперты космического ведомства США заключили, что корабли SpaceX и Boeing, несмотря на годы испытаний и многочисленные успешные миссии, не будут соответствовать этому параметру в случае начала транспортировки людей на орбиту или Луну.

В частности, беспокойство выражено по поводу способа заправки горючим ракеты-носителя Falcon 9 производства SpaceX и конструкции ее внешних топливных баков. NASA и подчиненные главы компании Илона Маска провели консультации на этот счет, однако ряд вопросов все еще остаются без ответа, что не позволяет получить "добро" космического ведомства на начало доставки астронавтов на орбиту.

Планы корректируются

По данным телеканала, SpaceX перенесла первый пилотируемый пуск с лета этого года на декабрь. Boeing рассчитывала отправить корабль с астронавтами на борту в предстоящем ноябре, хотя и допускал прежде, что это станет возможным только в 2019 году.

Как сообщалось ранее, в минувший понедельник SpaceX запустила Falcon 9, который должен был вывести на орбиту секретный спутник США под кодовым обозначением Zuma. О судьбе спутника до сих пор официальных данных нет. Компания Маска настаивает на том, что ее ракета сработала в штатном режиме и не несет ответственности за случившееся с аппаратом.

В четверг SpaceX второй раз отложила огневые испытания сверхтяжелого носителя Falcon Heavy на мысе Канаверал (штат Флорида). В тот же день американская компания United Launch Alliance (ULA) отложила на сутки запуск ракеты-носителя Delta IV со спутником NROL-47 Национального управления военно-космической разведки со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. ULA является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Продукция
Cygnus ГККС
Delta IV
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
NASA
Orbital ATK
SpaceX
ULA
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
Луна
МКС

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