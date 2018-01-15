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«Шпион, выйди вон!» или кто виноват в провалах Департамента информации и массовых коммуникаций МО России

15.01.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 492 1
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

На днях в распоряжение нашего сайта попало письмо от якобы группы офицеров Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.


В своем письме военнослужащие «катком» проехались по руководству Департамента и не скупились на прозвища своим командирам в лучших традициях Федора Михайловича Достоевского. Виновником многочисленных провалов в информационной политике минобороны России автор анонимного письма считает полковника Александра Рожкова, который, «по счастливому стечению обстоятельств является еще и правой рукой и очень близким другом генерала Конашенкова».


К слову сам генерал-майор Конашенков, по заверению анонима, весьма посредственно относится к служебным обязанностям и регулярно отвлекается на семейные заботы, перекладывая свои прямые обязанности на полковника Рожкова. Как следует из письма, последний, в свою очередь, руководит кадровой и информационной политикой, прикрываясь именем генерал-майора Конашенкова, и именем первого заместителя министра обороны Российской Федерации Цаликова Руслана Хаджисмеловича, который курирует информационную политику военного ведомства.


Несмотря на то, что источник, от которого пришло письмо, прямо сказать, не самый достоверный, тем не менее, в сообщении указываются также некоторые интересные факты из захватывающей биографии полковника Рожкова. Например, автор утверждает, что в 2013 году Александр Рожков пришёл в пресс-службу минобороны из Приднестровья в чине майора, а уже в 2016, «путём многочисленных мошеннических махинаций в Главном управлении кадров Минобороны, получил полковника, причём на несколько лет раньше срока». Такой карьерный рост явно возмущает анонимного автора, и он в свою очередь язвительно отмечает, что «обычному офицеру, чтобы с такой скоростью получать звания, надо геройски погибнуть пару раз, совершив при этом несколько подвигов, но для генеральского любимца Сашеньки нет преград».


Стоит отметить, что автор анонимного текста также якобы в курсе Сирийского боевого опыта полковника Рожкова. Автор утверждает, что «пробыв за 3 года в Сирии всего 5 дней, любимый полковник получил по протекции Конашенкова кучу медалей министерства обороны и пару государственные наград от Президента РФ (управление наград Президента просто обманули о подвигах Рожкова, подписав у Шойгу фейковые представления), а также удостоверение ветерана боевых действий. Его иконостасу на груди позавидовали бы многое ветераны Великой Отечественной войны. Самый главный подвиг Сашеньки – организация трансляции концерта Гергиева на развалинах Пальмиры, который очень дорого обошелся налогоплательщикам».


В конце письма аноним подводит краткий итог своего «крика души», заявляя, что он и его сослуживцы по Департаменту категорически не согласны с методами работы полковника Рожкова, упрекая его в бездарной организации рабочего дня и напоследок добавляя, что «каждый успех Департамента это успех Конашенкова и Рожкова, за каждый провал назначается «стрелочник» из числа других офицеров. Главное правила рожковской работы – ждать и ловить сигналы сверху. А что там пишут журналисты и говорят эксперты никому не интересно. К тому же, методы общения Рожкова с журналистами уже притча во языцех. В журналисткой братии уже есть рота желающих разбить ему лицо за его хамство, в минобороны таких уже не менее батальона».

В заключении хотелось бы отметить, что не исключен факт того, что данное обращение может быть фейком и создано с целью дискредитации высших должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации. Однако, как говорится, осадочек остался. На фоне последних глупейших промахов ДИМК МО РФ, осталось слишком много вопросов без ответов.


Обывателю и экспертам военной сферы остается надеяться, что в ближайшее время начальник Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны генерал-майор Конашенков Игорь Евгеньевич разъяснит ситуацию, сложившуюся вокруг его ведомства и даст исчерпывающие ответы на вопросы сотрудников его Департамента, если таковые имеются, или же опровергнет все не подобаемые слухи и информационные вбросы.


Николай Крылов
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Цаликов Руслан

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ДВ
132
№1
15.01.2018 06:50
За последнее время МО РФ три раза публиковало резонансные фейковые материалы, связанные с операцией в Сирии. Два первых случая удивляют своей нелепостью. Первый: Президент РФ Путин продемонстрировал американскому режиссеру О.Стоуну кадры, которые были названы военной операцией ВКС против ИГ в Сирии, однако на самом деле это был видеоролик о действиях американской авиации в Афганистане в 2013г.
Подробнее здесь
Второй случай в ноябре 2017г. оказался совсем уж комичным. За удар ВКС РФ по ИГ были выданы скриншоты видеоигры. Ошибку признали. «Администрация президента РФ не считает большой проблемой ошибку с публикацией кадров военной операции, которую во вторник допустило Министерство обороны», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Третий случай произошел на прошлой неделе, и это уже не ошибка нерадивого чиновника. Вот сообщение телеграмм-канала Directorate 4 :
Минобороны сегодня опубликовало видеоролики с уничтожением склада БПЛА террористов и самих боевиков, ответственных за атаки на авиабазу Хмеймим в декабре-январе. Но на одном из роликов можно увидеть любопытную деталь (https://www.youtube.com/watch?v=91SZdKzPKUU).



Заметно, что на 6-ой секунде видео с уничтожением боевиков сделана монтажная склейка. Люди, подходившие к микроавтобусу внезапно исчезают, а автомобиль в правой части кадра меняет положение. Затем следует фрагмент видео с поражением микроавтобуса. Судя по всему, вырезана часть ролика длительностью до 20 минут.



В связи с чем понадобилось монтировать ролик непонятно. В целом, несостыковку можно объяснить тем, что удар был нанесен не "с пылу с жару", а после дополнительного наблюдения. Но странно, что при этом служащие Минобороны не просто склеили куски разных видео, а явно стремились показать на видео, что удар был нанесен именно в тот момент, когда боевики вышли из транспорта — с первого взгляда можно решить, что именно так оно и было. В общем, все это наводит на мысль о том, что что-то тут не так и Минобороны на самом деле стремится просто отчитаться уничтожением боевиков, которые якобы ответственны за атаки на Хмеймим.
+1
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