«Шпион, выйди вон!» или кто виноват в провалах Департамента информации и массовых коммуникаций МО России



Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

На днях в распоряжение нашего сайта попало письмо от якобы группы офицеров Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В своем письме военнослужащие «катком» проехались по руководству Департамента и не скупились на прозвища своим командирам в лучших традициях Федора Михайловича Достоевского. Виновником многочисленных провалов в информационной политике минобороны России автор анонимного письма считает полковника Александра Рожкова, который, «по счастливому стечению обстоятельств является еще и правой рукой и очень близким другом генерала Конашенкова».

К слову сам генерал-майор Конашенков, по заверению анонима, весьма посредственно относится к служебным обязанностям и регулярно отвлекается на семейные заботы, перекладывая свои прямые обязанности на полковника Рожкова. Как следует из письма, последний, в свою очередь, руководит кадровой и информационной политикой, прикрываясь именем генерал-майора Конашенкова, и именем первого заместителя министра обороны Российской Федерации Цаликова Руслана Хаджисмеловича, который курирует информационную политику военного ведомства.

Несмотря на то, что источник, от которого пришло письмо, прямо сказать, не самый достоверный, тем не менее, в сообщении указываются также некоторые интересные факты из захватывающей биографии полковника Рожкова. Например, автор утверждает, что в 2013 году Александр Рожков пришёл в пресс-службу минобороны из Приднестровья в чине майора, а уже в 2016, «путём многочисленных мошеннических махинаций в Главном управлении кадров Минобороны, получил полковника, причём на несколько лет раньше срока». Такой карьерный рост явно возмущает анонимного автора, и он в свою очередь язвительно отмечает, что «обычному офицеру, чтобы с такой скоростью получать звания, надо геройски погибнуть пару раз, совершив при этом несколько подвигов, но для генеральского любимца Сашеньки нет преград».

Стоит отметить, что автор анонимного текста также якобы в курсе Сирийского боевого опыта полковника Рожкова. Автор утверждает, что «пробыв за 3 года в Сирии всего 5 дней, любимый полковник получил по протекции Конашенкова кучу медалей министерства обороны и пару государственные наград от Президента РФ (управление наград Президента просто обманули о подвигах Рожкова, подписав у Шойгу фейковые представления), а также удостоверение ветерана боевых действий. Его иконостасу на груди позавидовали бы многое ветераны Великой Отечественной войны. Самый главный подвиг Сашеньки – организация трансляции концерта Гергиева на развалинах Пальмиры, который очень дорого обошелся налогоплательщикам».

В конце письма аноним подводит краткий итог своего «крика души», заявляя, что он и его сослуживцы по Департаменту категорически не согласны с методами работы полковника Рожкова, упрекая его в бездарной организации рабочего дня и напоследок добавляя, что «каждый успех Департамента это успех Конашенкова и Рожкова, за каждый провал назначается «стрелочник» из числа других офицеров. Главное правила рожковской работы – ждать и ловить сигналы сверху. А что там пишут журналисты и говорят эксперты никому не интересно. К тому же, методы общения Рожкова с журналистами уже притча во языцех. В журналисткой братии уже есть рота желающих разбить ему лицо за его хамство, в минобороны таких уже не менее батальона».

В заключении хотелось бы отметить, что не исключен факт того, что данное обращение может быть фейком и создано с целью дискредитации высших должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации. Однако, как говорится, осадочек остался. На фоне последних глупейших промахов ДИМК МО РФ, осталось слишком много вопросов без ответов.

Обывателю и экспертам военной сферы остается надеяться, что в ближайшее время начальник Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны генерал-майор Конашенков Игорь Евгеньевич разъяснит ситуацию, сложившуюся вокруг его ведомства и даст исчерпывающие ответы на вопросы сотрудников его Департамента, если таковые имеются, или же опровергнет все не подобаемые слухи и информационные вбросы.

Николай Крылов