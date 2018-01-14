Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий



Тяжелая огнеметная система "Солнцепек", чьей наследницей и станет "Тосочка", успешно использована в сирийской кампании.

Источник: Алексей Мальгавко/РИА Новости Тяжелая огнеметная система "Солнцепек", чьей наследницей и станет "Тосочка", успешно использована в сирийской кампании.Источник: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы "Тосочка", которая продолжит традиции известного по боям в Сирии "Солнцепека". Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли "Тосочка" на колесах передвигаться по бездорожью в самой России?

В пятницу гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин сообщил о начале работ по созданию испытательного образца новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка".

"На НПО "Сплав" ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы "Тосочка" для предварительных испытаний, – сказал Лепин. – Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси".

"Тосочка" – наследница тяжелой огнеметной системы (ТОС) 1А "Солнцепек", успешно использованной в сирийской кампании. Поставки "Тосочки" в войска заложены в программу вооружений 2018–2025 годов.

В прошлом году "Сплав" нарастил поставки по оборонзаказу на 78% по сравнению с 2016 годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепек" выросли в 8,6 раза.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский уверен, что огневые средства поражения нового образца "Тосочки" останутся прежними. В боеприпасах, которыми вооружены как ТОС-1 ("Буратино"), так и ТОС-1А ("Солнцепек"), используется термобарическая смесь, обеспечивающая объемное поражение объектов противника и его живой силы. Средства управления, по его словам, тоже не изменятся.

"Главное отличие нового поколения "Тосочки" состоит в шасси. По сравнению с гусеничным шасси, оно обеспечивает более высокие темпы оперативного маневра по дорогам и колонным путям",

– сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД, добавив, что на переднем крае работа таких систем маловероятна ввиду ограниченной устойчивости колес – если сравнивать с гусеницами – к ответному огню противника, поэтому новым "Тосочкам", видимо, придется "выполнять залпы с закрытых огневых позиций, а не прямой наводкой".

"Это главное отличие от систем ТОС и ТОС-1А, которые могут работать в прямой видимости поражаемых целей", – пояснил эксперт. Однако в Сирии и Ираке "Тосочка" на колесах может быть задействована и на переднем крае.

"Надо учесть особенность ведения боя против незаконных военных формирований (НВФ) в Сирии и Ираке. Эти НВФ, как правило, не обладают тяжелыми вооружениями. У них не было авиации, высокоточных средств поражения, очень ограниченное количество артиллерии. Видимо, эти особенности вызвали необходимость разработки системы "Тосочка" на колесном шасси", – предположил Мураховский.

Кроме того, в условиях сирийской пустыни нет сплошной линии фронта и подобную технику приходится часто перебрасывать на разные позиции. Это, видимо, и стало дополнительным доводом в пользу пересадки огнеметной системы на колесные шасси.

"Когда необходимо совершать тактический оперативный маневр на большое расстояние, техника на тяжелом гусеничном шасси, как правило, перевозится на специальных трейлерах – просто чтобы не расходовать дефицитный ресурс такого шасси", – пояснил Мураховский.

Член Общественного совета при Минобороны, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко также считает, что главным отличием "Тосочки" станет шасси, однако не исключает и других изменений.

"Модернизация боеприпаса всегда идет, это процесс непрерывный. Возможно, он станет более мощным за счет каких-то решений, дальность выстрела и площадь поражения увеличится", – предположил эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД.

"Для целого ряда стран, в частности, Ближнего Востока, колесное шасси более предпочтительно, чем гусеничное, учитывая ровный характер местности. Это просто диверсификация. Предполагаю, под возможности экспортных поставок, – отметил Коротченко. – Для нашего же Минобороны предпочтительнее все-таки гусеничное шасси, учитывая просторы России и зачастую полное отсутствие дорог. Однако все будет определять сам заказчик, покупатель".

Какое конкретно шасси будет выбрано для "Тосочки", пока неизвестно. "Очевидно, что в ТТЗ Минобороны сформулированы требования к шасси. У нас везде КамАЗ сейчас свои шасси предлагает и продвигает. Не исключено, что может быть выбрано оно", – отметил Коротченко.

Другие планы "Сплава"

Мураховский не берется предсказать, уложится ли "Техмаш" в положенные сроки, то есть успеет ли поставить "Тосочку" в войска или на экспорт до 2025 года, напомнив, что сроки конструкторских работ обычно задаются Министерством обороны.

"Техмаш" сейчас достаточно динамично решает все вопросы, связанные с гособоронзаказом. Там большие позитивные перемены, пошло хорошее финансирование. Есть хорошие шансы, что сроки будут выдержаны", – предположил, в свою очередь, Коротченко.

Как напоминает ТАСС, Ростех в конце прошлого года решил включить "Сплав" в состав холдинга "Техмаш". По словам Лепина, в прошлом году на "Сплаве" начали расширять производственные мощности. В частности, приобретен новый цех, ввод которого в эксплуатацию запланирован на следующий год. На данной площадке будет развернуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Как сообщил Лепин, одновременно будет освоено новое для "Сплава" направление – выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин. После этого "Сплав" сможет считаться уже не только опытным производством, но и серийным. Новый цех также начнет выпускать штатные снаряды для системы залпового огня "Град".

Андрей Резчиков, Никита Коваленко