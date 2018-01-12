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Под Псковом прошли первые в новом году полеты армейской авиации

15.01.2018 Российская газета 167 0
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Ударный вертолет Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н.
Источник: rg.ru

В Псковской области прошли первые в этом году учебно-тренировочные полеты армейской авиации. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В них принимали участие экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52. В ходе тренировок они осуществляли дневной и ночной визуальный поиск воздушных целей, летящих на высоте менее 50 метров со скоростью не более 200 километров в час. После обнаружения объектов выполнялись маневры по принуждению их к посадке.

Неопознанные цели имитировали транспортно-боевые вертолеты Ми-8. По условиям тренировок их экипажи не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Всего за время тренировки по перехвату воздушных целей каждый экипаж совершил не менее четырех вылетов.

Кроме этого летчики транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5 совершенствовали навыки выполнение сложных элементов пилотирования и аэронавигации.

Экипажи отработали зависания над точкой, посадки на неподготовленные площадки ограниченного размера, а так же управление боевыми машинами на предельно малых и предельных высотах.

Стоит добавить, что ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" отличается способностью одинаково эффективно воевать как днем, так и ночью. Бортовая электроника автоматически распределяет цели между вертолетами атакующей группы, позволяет летать на предельно низких высотах с огибанием рельефа местности.

На четырех внешних подвесках "Ночной охотник" может нести противотанковые управляемые ракеты "Штурм" и "Атака", блоки неуправляемых ракет, зенитные комплексы "Игла". В носу машины установлена 30-мм скорострельная пушка - наводит ее пилот поворотом головы.


Дмитрий Григорьев
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Атака
Игла ЗРК
Ка-52
Ми-28Н
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
ГосОрВД
Минoбороны РФ

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