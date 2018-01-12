Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны увеличило закупки снарядов для ТОС "Буратино"

15.01.2018 РИА Новости 229 0
0
Понравилась новость?
 +2
Тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино. Архивное фото
Тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Научно-производственное отделение "Сплав" в 2017 году более чем в 8,6 раз нарастило поставки реактивных снарядов для тяжелых огнемётных систем ТОС-1А "Буратино" в российскую армию, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга "Техмаш" (включает в себя "Сплав").

"В 2017 году НПО "Сплав" увеличил объемы поставки продукции по Гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепек" к ТОС-1А "Буратино" выросли более чем в 8,6 раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Техмаше" отметили, что в настоящее время на "Сплаве" расширяются производственные мощности, что позволит к 2019 году начать серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Параллельно с этим в ближайшие годы предприятие освоит новое для себя направление - выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника с открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

НПК "Техмаш" был создан Ростехом для управления промышленными предприятиями, специализирующимися на производстве боеприпасов и спецхимии. В его состав вошли производители боеприпасов для танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц "Мста", реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч", морской артиллерии и авиации и так далее.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Солнцепёк
Т-90 "Владимир"
Торнадо-С
ТОС-1
Ураган РСЗО
Компании
Сплав НПО
Техмаш НПК
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 10:22
  • 30
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 15.01 10:19
  • 1
Рогозин сравнил хищения в сфере гособоронзаказа с изменой Родине
  • 15.01 10:16
  • 6
Эшелон прорыва. Как современные боевые самолеты вскрывают ПВО противника
  • 15.01 10:09
  • 125
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 15.01 09:39
  • 1
Защиту российского БТР-87 усилят керамикой и титаном
  • 15.01 09:32
  • 153
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 15.01 09:08
  • 5
«Шпион, выйди вон!» или кто виноват в провалах Департамента информации и массовых коммуникаций МО России
  • 15.01 08:57
  • 1
Информационно-управляющая система ИУС-35 истребителя Су-35С
  • 15.01 08:40
  • 1
Гиперзвук или на испуг
  • 15.01 08:30
  • 6007
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.01 07:04
  • 10
Российский "Энергомаш" признался в глубокой зависимости от США
  • 15.01 06:19
  • 2
Три "безобразных" пути британской армии
  • 15.01 05:54
  • 1
США вооружаются против России в Норвегии
  • 15.01 05:42
  • 4
Росгвардия собирает элитные части в кулак
  • 15.01 05:28
  • 152
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
другие обсуждаемые темы