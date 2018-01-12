Минобороны увеличило закупки снарядов для ТОС "Буратино"



Тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Научно-производственное отделение "Сплав" в 2017 году более чем в 8,6 раз нарастило поставки реактивных снарядов для тяжелых огнемётных систем ТОС-1А "Буратино" в российскую армию, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга "Техмаш" (включает в себя "Сплав").

"В 2017 году НПО "Сплав" увеличил объемы поставки продукции по Гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепек" к ТОС-1А "Буратино" выросли более чем в 8,6 раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Техмаше" отметили, что в настоящее время на "Сплаве" расширяются производственные мощности, что позволит к 2019 году начать серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Параллельно с этим в ближайшие годы предприятие освоит новое для себя направление - выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника с открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

НПК "Техмаш" был создан Ростехом для управления промышленными предприятиями, специализирующимися на производстве боеприпасов и спецхимии. В его состав вошли производители боеприпасов для танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц "Мста", реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч", морской артиллерии и авиации и так далее.