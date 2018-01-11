Россия в 2018 году впервые будет участвовать в оборонной выставке на Филиппинах - "Рособоронкэспорт"



Генеральный директор ОАО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев на 52-м Международном парижском авиасалоне Paris Air Show-2017 в Ле Бурже, 19 июня.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Генеральный директор ОАО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев на 52-м Международном парижском авиасалоне Paris Air Show-2017 в Ле Бурже, 19 июня.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" в 2018 году будет участвовать в 23 публичных мероприятиях по всему миру, впервые будет организована экспозиция на выставке на Филиппинах, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Мы рассматриваем участие в международных выставках вооружения и военной техники как одно из ключевых направлений маркетинговой деятельности компании. В 2018 году делегации "Рособоронэкспорта" посетят 23 мероприятия в различных регионах мира. Особое внимание уделим наиболее перспективным - Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской Америке", - заявил А.Михеев, чьи слова привели в пресс-службе в четверг.

Он заявил, что РФ впервые отправится на Азиатскую выставке и конференции по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "ADAS-2018", которая состоится в сентябре в Маниле.

По его словам, компания в 2018 году оргазиует свои стенды на пяти площадках Азиатско-Тихоокеанского региона и в трех ближневосточных государствах. "Кроме того, планируется участие в трех выставках на территории стран СНГ, двух европейских, а также в Южно-Африканской Республике",- сказал А.Михеев.