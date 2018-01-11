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На корвет "Гремящий", строящийся на Северной верфи, подано штатное электропитание

11.01.2018 ПАО СЗ "Северная верфь" 116 0
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Гремящий
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Судостроители Северной верфи подали электропитание на Главный распределительный щит корвета «Гремящий» проекта 20385. Прием электропитания на «Гремящий» позволяет начать его швартовные испытания и предъявление представителям Заказчика общекорабельных систем.


В ближайшие пять месяцев корабелам предстоит закрыть около 200 швартовных удостоверений.


На корвете завершается монтаж систем вооружения, общекорабельной гидравлики, хозяйственно-бытовых сточных вод, кондиционирования воздуха. Заканчивается обустройство камбуза. Судостроители приступили к монтажу системы управления техническими средствами, которая отвечает за автоматическое управление Главной энергетической установкой и общекорабельными системами. На ходовые испытания «Гремящий» должен уйти в июне 2018 года.


Проект 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения, разработанный ЦМКБ «Алмаз». Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.


Основные характеристики корветов проекта 20385:

  • Водоизмещение - 2200 тонн.
  • Длина - 104 м
  • Ширина - 13 м
  • Скорость - до 27 узлов
  • Дальность плавания - 3500 миль
  • Автономность - 15 суток
  • Экипаж - 99 человек.
  • Главная энергетическая установка - 2 x дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
Гремящий
Ка-27
Компании
ОСК
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20385

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