На корвет "Гремящий", строящийся на Северной верфи, подано штатное электропитание



Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".

Источник: http://www.nordsy.spb.ru/ Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Судостроители Северной верфи подали электропитание на Главный распределительный щит корвета «Гремящий» проекта 20385. Прием электропитания на «Гремящий» позволяет начать его швартовные испытания и предъявление представителям Заказчика общекорабельных систем.

В ближайшие пять месяцев корабелам предстоит закрыть около 200 швартовных удостоверений.

На корвете завершается монтаж систем вооружения, общекорабельной гидравлики, хозяйственно-бытовых сточных вод, кондиционирования воздуха. Заканчивается обустройство камбуза. Судостроители приступили к монтажу системы управления техническими средствами, которая отвечает за автоматическое управление Главной энергетической установкой и общекорабельными системами. На ходовые испытания «Гремящий» должен уйти в июне 2018 года.

Проект 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения, разработанный ЦМКБ «Алмаз». Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Основные характеристики корветов проекта 20385: