На корвет "Гремящий", строящийся на Северной верфи, подано штатное электропитание
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Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Судостроители Северной верфи подали электропитание на Главный распределительный щит корвета «Гремящий» проекта 20385. Прием электропитания на «Гремящий» позволяет начать его швартовные испытания и предъявление представителям Заказчика общекорабельных систем.
В ближайшие пять месяцев корабелам предстоит закрыть около 200 швартовных удостоверений.
На корвете завершается монтаж систем вооружения, общекорабельной гидравлики, хозяйственно-бытовых сточных вод, кондиционирования воздуха. Заканчивается обустройство камбуза. Судостроители приступили к монтажу системы управления техническими средствами, которая отвечает за автоматическое управление Главной энергетической установкой и общекорабельными системами. На ходовые испытания «Гремящий» должен уйти в июне 2018 года.
Проект 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения, разработанный ЦМКБ «Алмаз». Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Основные характеристики корветов проекта 20385:
- Водоизмещение - 2200 тонн.
- Длина - 104 м
- Ширина - 13 м
- Скорость - до 27 узлов
- Дальность плавания - 3500 миль
- Автономность - 15 суток
- Экипаж - 99 человек.
- Главная энергетическая установка - 2 x дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
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11.01.2018
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принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
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