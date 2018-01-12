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Ходовые испытания корвета "Гремящий" начнутся в июне

12.01.2018 РИА Новости 108 1
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Спуск на воду корвета Гремящий на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Спуск на воду корвета Гремящий на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Корвет "Гремящий" проекта 20385, строящийся для Военно-морского флота России, должен отправится на ходовые испытания в июне 2018 года, сообщило ПАО Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК).

В настоящее время на корвет "Гремящий" подано штатное электропитание. На корвете завершается монтаж систем вооружения, общекорабельной гидравлики, хозяйственно-бытовых сточных вод, кондиционирования воздуха. Также заканчивается обустройство камбуза. Судостроители приступили к монтажу системы управления техническими средствами, которая отвечает за автоматическое управление главной энергетической установкой и общекорабельными системами.

"Прием электропитания на "Гремящий" позволяет начать его швартовные испытания и предъявление представителям заказчика общекорабельных систем. В ближайшие пять месяцев корабелам предстоит закрыть около 200 швартовных удостоверений… На ходовые испытания "Гремящий" должен уйти в июне 2018 года", - говорится в сообщении.

Корвет "Гремящий" спустили на воду 30 июня 2017 года. Осенью прошлого года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении судостроительного завода "Северная верфь" сообщил, что надеется на то, что корвет "Гремящий" будет передан ВМФ РФ в 2018 году.

Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину - 104 метра, ширину - 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек. На вооружении кораблей этого проекта - универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190-01, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
11.01.2018
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27ПЛ
Ка-27ПС
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
20385
Калибр КР

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
9069
№1
12.01.2018 07:29
Цитата, q
Борисов при посещении судостроительного завода "Северная верфь" сообщил, что надеется на то, что корвет "Гремящий" будет передан ВМФ РФ в 2018 году.
сомнительно...
там МФРК Заслон может с наскока и не получиться.
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