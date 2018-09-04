Войти
04.09.2018
РИА Новости

Экипаж корвета "Гремящий" начал изучать работу систем корабля

544
0
0
Церемония спуска на воду корвета Гремящий. Архивное фото
Церемония спуска на воду корвета Гремящий. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Экипаж корвета "Гремящий" проекта 20385 начал вселяться на корабль, говорится в сообщении судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Готовность корабля к приему команды вместе с личным составом проверяла комиссия. В ходе контрольной проверки готовности корвета судостроители предъявили комиссии жилые, служебные и санитарно-бытовые помещения, медицинский блок, камбуз. Была продемонстрирована работа систем обеспечения жизнедеятельности корабля, дизель-генераторов, средств внутрикорабельной связи, проверена укомплектованность заказа аварийно-спасательными средствами.

"Экипаж будет вселяться на корабль поэтапно в течение двух недель. Его задача - изучить работу систем и оборудования, в период швартовных испытаний отработать взаимодействие в штатных и внештатных ситуациях и подготовиться к выходу на ходовые испытания", - говорится в сообщении.

Корвет "Гремящий" проекта 20385 строится на судостроительном заводе "Северная верфь" для Военно-морского флота России.

Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину - 104 метра, ширину - 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек. На вооружении кораблей этого проекта - универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190-01, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27ПЛ
Ка-27ПС
Компании
ОСК
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20385
Калибр КР
Медицина
Похожие новости
06.02.2018
"Северная верфь" планирует передать ВМФ корвет "Гремящий" в этом году
03.07.2017
В Петербурге спустят на воду корвет "Гремящий"
12.01.2018
Ходовые испытания корвета "Гремящий" начнутся в июне
20.06.2017
Корвет "Гремящий" переведен из эллинга "Северной верфи" на открытый стапель
17.02.2017
Корвет "Гремящий" планируется спустить на воду в мае 2017 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.09 14:52
  • 24
У американского F-35 нашли серьезную уязвимость
  • 04.09 14:48
  • 2
Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак
  • 04.09 14:43
  • 1612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 13:51
  • 1
Су-35 станет седьмым претендентом в конкурсе Минобороны Индии по закупке 114 истребителей
  • 04.09 13:43
  • 3
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
  • 04.09 13:42
  • 7
S7 займется производством сверхлегких бизнес-джетов
  • 04.09 13:42
  • 2
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 04.09 13:14
  • 46
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 04.09 12:53
  • 7
Дырка в "Союзе" выявила деградацию космической отрасли в России
  • 04.09 12:03
  • 10
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 04.09 11:54
  • 3
На пути к пятому и шестому поколению. Павел Булат.
  • 04.09 09:46
  • 50
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 04.09 09:22
  • 4
Корпорация Boeing победила в тендере ВМС США на палубный беспилотный самолет-заправщик MQ-25A
  • 04.09 08:55
  • 33
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 04.09 08:46
  • 35
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны