Экипаж корвета "Гремящий" начал изучать работу систем корабля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Экипаж корвета "Гремящий" проекта 20385 начал вселяться на корабль, говорится в сообщении судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Готовность корабля к приему команды вместе с личным составом проверяла комиссия. В ходе контрольной проверки готовности корвета судостроители предъявили комиссии жилые, служебные и санитарно-бытовые помещения, медицинский блок, камбуз. Была продемонстрирована работа систем обеспечения жизнедеятельности корабля, дизель-генераторов, средств внутрикорабельной связи, проверена укомплектованность заказа аварийно-спасательными средствами.

"Экипаж будет вселяться на корабль поэтапно в течение двух недель. Его задача - изучить работу систем и оборудования, в период швартовных испытаний отработать взаимодействие в штатных и внештатных ситуациях и подготовиться к выходу на ходовые испытания", - говорится в сообщении.

Корвет "Гремящий" проекта 20385 строится на судостроительном заводе "Северная верфь" для Военно-морского флота России.

Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину - 104 метра, ширину - 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек. На вооружении кораблей этого проекта - универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190-01, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).