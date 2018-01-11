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Пентагон: генералы Данфорд и Герасимов признают важность регулярного обмена мнениями

12.01.2018 ТАСС 70 0
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Джозеф Данфорд
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд во время визита в Китай.
Источник: © EPA/WANG ZHAO

Также военачальники двух стран 10 января в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов "признают важность сохранения регулярного обмена мнениями". Об этом сообщил 10 января корреспонденту ТАСС официальный представитель пресс-службы КНШ полковник Патрик Райдер в ответ на просьбу прокомментировать состоявшийся ранее в тот же день между военачальниками двух стран телефонный разговор.

"В ходе беседы внимание было сосредоточено на вопросах, представляющих взаимный интерес, в частности на ситуации в Сирии", - отметил он.

По словам Райдера, Данфорд и Герасимов "в течение последнего года беседовали примерно раз десять". "Последний раз - 6 декабря 2017 года, - продолжил представитель КНШ. - Оба признают важность сохранения регулярного обмена мнениями с тем, чтобы избежать неверных оценок и обеспечить транспарентность в случаях, когда наши военные действуют в непосредственной близости друг от друга". "Как и раньше, оба согласились с тем, что не следует предавать гласности детали их разговора", - указал Райдер.
11.01.2018
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принадлежат ТАСС
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