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Мотострелки в Самарской области получили минометы 2С12 "Сани"

10.01.2018 ЦАМТО 154 0
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2С12 "Сани"
Возимый миномет 2С12 "Сани" калибра 120 мм.
Источник: Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 9 января. Мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Самарской области, получила на вооружение восемь минометных комплексов 2С12 "Сани".

Комплекс "Сани" может стрелять обычными минами на дистанции до 7 тыс. м. При использовании управляемых снарядов дальность поражения целей увеличивается до девяти километров. Перевозка миномета с колесным ходом может осуществляться либо простой буксировкой, либо в кузове грузовика или на крыше гусеничной машины. Для погрузки транспортные машины оснащаются быстросъемным пандусом лотковой конструкции и лебедкой. Обновленный состав оборудования комплекса обеспечивает более быстрое переведение комплекса из походного состояние в боевое и наоборот, в том числе и силами сокращенного расчета, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, опубликованном на сайте военного ведомства 2 января.
09.01.2018
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