Мотострелки в Самарской области получили минометы 2С12 "Сани"



Возимый миномет 2С12 "Сани" калибра 120 мм.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС Возимый миномет 2С12 "Сани" калибра 120 мм.Источник: Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 9 января. Мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Самарской области, получила на вооружение восемь минометных комплексов 2С12 "Сани".

Комплекс "Сани" может стрелять обычными минами на дистанции до 7 тыс. м. При использовании управляемых снарядов дальность поражения целей увеличивается до девяти километров. Перевозка миномета с колесным ходом может осуществляться либо простой буксировкой, либо в кузове грузовика или на крыше гусеничной машины. Для погрузки транспортные машины оснащаются быстросъемным пандусом лотковой конструкции и лебедкой. Обновленный состав оборудования комплекса обеспечивает более быстрое переведение комплекса из походного состояние в боевое и наоборот, в том числе и силами сокращенного расчета, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, опубликованном на сайте военного ведомства 2 января.