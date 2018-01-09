Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев рассказал о развитии ВМФ на период 2018-2027 гг.



Флаг ВМФ России.

Источник: © Анатолий Медведь/ТАСС Флаг ВМФ России.Источник: © Анатолий Медведь/ТАСС

ЦАМТО, 9 января. Деятельность Главного командования ВМФ России в ближайшей перспективе будет выражаться в целенаправленной работе по дальнейшему развитию флота, которое спланировано в рамках реализации госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы.

"Основные направления этого развития: поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа "Борей-А" и "Борей-Б", а также развитие боевого потенциала морских сил общего назначения путем строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон, модернизации кораблей, имеющих большой модернизационный потенциал, поставок современных летательных аппаратов в состав морской авиации и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ", сообщил в своем выступлении перед координационным советом ветеранских организаций ВМФ главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Важнейшим сегментом работы Главного командования ВМФ на перспективу станет формирование группировок стратегического неядерного сдерживания в составе кораблей носителей высокоточного оружия большой дальности, совершенствование системы базирования, обеспечение сбалансированных поставок вооружения и боеприпасов", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ главнокомандующего ВМФ.