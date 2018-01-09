За минувшие пять лет в Сухопутные войска поступило более 10 тыс. единиц новой техники и вооружения
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Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
ЦАМТО, 9 января. Более 10 тыс. образцов современной военной техники и вооружений поступило в Сухопутные войска за минувшие пять лет. Об этом сообщил 30 декабря главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
По словам главкома, эти меры позволили повысить уровень оснащенности Сухопутных войск современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза – с 15 до 45%.
"Поставленная президентом России задача по доведению доли современных образцов вооружения, выполняется", – подчеркнул генерал-полковник Олег Салюков, напомнив, что к концу 2020 года в войсках будет до 70% новой техники. При этом приоритет отдается комплектной поставке средств поражения, разведки, управления, обеспечения применения, обслуживания, ремонта и обучения, а также необходимого запаса ракет и боеприпасов.
"Уже имеется положительный опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад "Искандер", бригадных и дивизионных комплектов комплексов ПВО (С-300В4, ЗРК "Бук-МЗ" и "Тор-М2"), а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения", – добавил главком.
Именно такой подход, по его словам, позволяет в полном объеме формировать соединения и подразделения, способные в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач по предназначению, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ от 30 декабря.
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09.01.2018
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