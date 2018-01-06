США выставят ультиматум России на переговорах по СНВ и РСМД, заявил эксперт



Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР".

Источник: Фото: РИА Новости/Антон Денисов Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР".Источник: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Переговоры по договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) важны для Соединенных Штатов в плане обесценивания российского стратегического ядерного потенциала; возможно, России будут предъявлены ультимативные требования. Об этом заявил РИА Новости в субботу бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что Российской Федерации и Соединенным Штатам Америки предстоят очень важные переговоры по договорам СНВ и РСМД, не уточнив, идет ли речь о регулярных консультациях или о новых инициативах.

Неядерное превосходство Америки

"Сейчас для Соединенных Штатов очень важно девальвировать российский стратегический ядерный потенциал и вовлечь в этот процесс Китай. Это не неожиданная позиция США, а продолжение прежней линии. В 2000 году они провели так называемый ядерный обзор и приняли решение не развивать свои стратегические ядерные вооружения", - сказал Ивашов.

По его словам, когда Дональд Трамп еще баллотировался на пост президента США и заявлял свою политическую стратегию, эксперты от геополитики предполагали, что именно он будет вести линию на переговорный процесс сокращения стратегических наступательных вооружений.

"Так оно и происходит. США с начала 2000-х годов заняли стратегическую позицию в том, чтобы сокращать потенциал ядерных вооружений и в то же время усиливать другие направления своего военного превосходства. Это концепция быстрого глобального удара - ставка на высокоточное оружие. Затем они создали достаточно мощное главное управление кибервооружений. Развивают направление по созданию массового оружия - беспилотников. Плюс сегодня они возрождают "мягкую силу" как наступательное оружие", - констатировал генерал-полковник.

Он отметил, что США не проводят глубокой модернизации и выводят стратегические ядерные подводные лодки типа "Огайо" из разряда носителей баллистических ракет "Трайдент II". "Они вывели четыре лодки и ставят на каждую более 150 дальнобойных высокоточных крылатых ракет - в неядерном оснащении", - уточнил Ивашов.

Ультимативные евротомагавки

"По Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США нас обвиняют в том, что Россия его нарушает. И здесь, скорее всего, они будут предъявлять ультимативные требования, запрещающие России развивать наземное направление крылатых ракет", - считает Ивашов.

Договор РСМД, по его словам, ликвидировал ракеты средней дальности наземного базирования как класс. "Американцы ушли из Европы со своими "Першингами", мы полностью уничтожили свои комплексы "Пионер". Сейчас они, скорее всего, будут ультимативно требовать: или вы определенные типы крылатых ракет не развиваете, или американцы официально введут свои ракеты в Европу", - полагает военный аналитик.

"У нас есть подозрения, есть основания, есть соответствующие разведывательные данные, что то, что американцы ставят сегодня на территории Румынии и второй комплекс в Польше, - это не противоракеты (системы ПРО США), а крылатые ракеты типа "Томагавк". Это и есть наземные ракеты средней дальности, которые договором о ракетах средней и меньшей дальности запрещены", - заключил Ивашов.

Объекты переговоров

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, США - 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него. В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора. Конгресс США в военном бюджете, принятом в декабре, выделил средства на разработку ракеты наземного базирования, которая прямо нарушает договор.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.