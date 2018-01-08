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Рогозин сообщает о создании оперативного штаба в коллегии Военно-промышленной комиссии для контроля работы ОПК в условиях новых американских санкций

09.01.2018 Интерфакс-АВН 313 0
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Дмитрий Рогозин и Олег Бочкарев
Дмитрий Рогозин и Олег Бочкарев.
Источник: prav.tatarstan.ru

Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС - Военно-промышленная комиссия РФ создает специальный штаб для контроля работы оборонно-промышленного комплекса страны в условиях новых санкций США, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев",- написал Д.Рогозин в "Твиттере" в понедельник.

Осенью прошлого года госдепартамент США опубликовал список 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе, по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В перечень вошли "Ростех" и ряд его холдингов, ОАК, ОСК, "Алмаз-Антей" и другие. В списке также фигурируют ФСБ, СВР и ГРУ.

К концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении юридических и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
ВПК РФ
ГРУ
ОАК
ОСК
Ростех
Персоны
Бочкарев Олег
Рогозин Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ

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