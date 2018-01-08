Рогозин сообщает о создании оперативного штаба в коллегии Военно-промышленной комиссии для контроля работы ОПК в условиях новых американских санкций
|
|
Дмитрий Рогозин и Олег Бочкарев.
Источник: prav.tatarstan.ru
Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС - Военно-промышленная комиссия РФ создает специальный штаб для контроля работы оборонно-промышленного комплекса страны в условиях новых санкций США, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев",- написал Д.Рогозин в "Твиттере" в понедельник.
Осенью прошлого года госдепартамент США опубликовал список 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе, по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В перечень вошли "Ростех" и ряд его холдингов, ОАК, ОСК, "Алмаз-Антей" и другие. В списке также фигурируют ФСБ, СВР и ГРУ.
К концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении юридических и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.
|
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.05.2015 Президент погружается в перевооружение
08.09.2014 Верховный главнорешающий
14.08.2013 Кадровый голод в ОПК сохраняется
30.01.2013 Ценовых войн не будет
14.11.2012 Дмитрий Рогозин: то, что мы задумали и уже делаем, врагу не понравится
17.11.2017 Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017 19 триллионов принимают на вооружение
16.11.2017 РФ исполнит все свои экспортные заказы, несмотря на санкции - глава "Рособоронэкспорта"