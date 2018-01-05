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У российских разведчиков открылся "третий глаз"

09.01.2018 Известия.ru 248 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник: РИА Новости/Виталий Тимкив

Устройство "Спрут-3" обнаруживает бинокли, оптические прицелы, приборы ночного видения и даже тепловизоры в любую погоду днем и ночью

Бойцы спецназа получили уникальный "пеленгатор оптики". Изделие "Спрут-3" способно днем и ночью, в любую погоду по одному блику на расстоянии в несколько километров "увидеть" бинокль, оптический прицел или сложный оптико-электронный объект. Все обнаруженные цели фиксируются и автоматически наносятся на электронную карту. В режиме реального времени информация передается в штаб. По словам экспертов, боевики активно осваивают современные высокотехнологичные оптические системы. Поэтому "Спрут-3" очень важен для борьбы с террористами как в городских условиях, так и в горах и лесу.  

Как рассказали "Известиям" в Росгвардии, новая система уже прошла предварительные испытания и рекомендована к принятию на оснащение частей и подразделений специального назначения. "Спрут-3" разработан и выпускается Научно-производственным центром антитеррористической и криминалистической техники "СПЕКТР-АТ". В этой компании "Известиям" пояснили, что изделие обнаружит оптические и электронно-оптические средства наблюдения и прицеливания противника на расстоянии до пяти километров.

 — Мы "обучили" систему находить все современные прицелы, бинокли, приборы ночного видения и даже дальномеры, — заявил "Известиям" гендиректор компании Алексей Ковалев. — "Спрут" способен одновременно засекать и анализировать десятки целей. Вся информация от передовых разведчиков транслируется на командный пункт, который может находиться в тылу. Это прибор группового использования. Если применить один или несколько "Спрутов" спецназ в режиме реального времени получит наглядную информацию о самых опасных целях. "Прибор разведчика" будет особенно полезным для групп, которые ведут поиск, разведку или освобождают заложников.

Внешне "Спрут-3" напоминает большой бинокль. "Сердце" нового изделия — высокочувствительный тепловизор и камера сверхвысокого разрешения, выполненные в едином блоке. Совмещенная картинка обрабатывается — и по отличительным признакам система распознает тип обнаруженных оптических систем.

"Спрут-3" фиксирует положение обнаруженных целей в автоматическом режиме. Прибор рассчитывает расстояние до цели и ее координаты.

Вспомогательная часть прибора — планшет российской разработки. "Военный  iPad" работает в двух режимах

— черно-белом и цветном. В его памяти заложены электронные карты с высокой детализацией. На них "Спрут" отмечает обнаруженные объекты.  

Масса изделия — от полутора до двух килограммов в зависимости от комплектации. Корпус из ударопрочного пластика защищает технику от внешних воздействий, в том числе и морской воды. Система работает при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов.

Как рассказал "Известиям" независимый военный эксперт Антон Лавров, сейчас террористы активно закупают не только обычные оптические прицелы, но и приборы ночного видения и тепловизоры.

 — Еще недавно оптические системы было достаточно дорогими. Поэтому спецподразделения стремились навязать противнику бой на большой дальности, проводить операции ночью, — рассказал "Известиям" эксперт. — Но сейчас на мировом рынке огромное количество гражданских приборов ночного видения, оптико-электронных систем и тепловизоров. Как показывает опыт войны в Сирии, боевики активно закупают такие изделия и умело их используют. Поэтому "Спрут" — очень важный инструмент в арсенале российских спецподразделений. Он пригодится бойцам в городе, в лесу и в горах.

Сейчас только две страны — США и Франция — освоили производство "пеленгаторов оптики". Наиболее дорогими считаются изделия американской фирмы L-3 Warrior Systems. Более бюджетные выпускает французская фирма Sagem. США строго лимитирует продажу таких систем, их поставляют только ближайшим союзникам. Пользователи не имеют права не только передавать изделия третьим странам, но и даже вскрывать их.


Александр Круглов
05.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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Страны
Россия
Сирия
США
Франция
Компании
Safran
Росгвардия

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