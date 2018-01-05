Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2017 году

В 2017 году российская авиационная промышленность продолжала поддерживать весьма высокий темп поставок новой авиационной техники в Вооруженные Силы России. В то же время общее количество переданных по Государственному оборонному заказу в ВКС и ВМФ России боевых самолетов и учебно-боевых самолетов сократилось, что связано прежде всего с завершением в 2016 году контрактов на поставку истребителей МиГ-29СМТ и МиГ-29КР/КУБР, прекращением поставок истребителей Су-30М2, а также со снижением темпов поставок учебно-боевых самолетов Як-130. В то же время поставки основных современных боевых самолетов Су-30СМ, Су-34 и Су-35С поддерживались на ставшем уже стандартным уровне.

Всего, по известным данным, в 2017 году Вооруженные Силы России получили 43 боевых самолета нового производства (17 Су-30СМ, 16 Су-34 и десять Су-35С) и шесть учебно-боевых самолетов Як-130.

Поступивший в 2017 году в состав авиации Балтийского флота ВМФ России истребитель Су-30СМ (бортовой номер "72 синий", серийный номер 10МК5 1411) постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут". Май 2017 года (с) defence.ru

В числе поставленных в 2017 году Вооруженным Силам России самолетов:

17 истребителей Су-30СМ. В течении 2017 года Иркутский авиационный завод ПАО "Корпорация "Иркут" поставил Вооруженным Силам России 17 многофункциональных двухместных истребителей Су-30СМ. Из них 12, построенных в рамках контрактов 2012 года, поступили в состав ВКС России, а еще пять были поставлены в рамках отдельных контрактов Морской авиации ВМФ России.

Все 12 переданных в 2017 году ВКС России истребителей Су-30СМ поступили в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродроме Халино (Курск) в ходе начатого в 2017 году перевооружения этого полка с "алжирских" истребителей МиГ-29СМТ на самолеты Су-30СМ. Поставка указанных 12 Су-30СМ позволила перевооружить 2017 году одну эскадрилью 14-го полка.

Первые два истребителя Су-30СМ (красные бортовые номера "71" и "72", серийные номера 10МК5 1412 и 10МК5 1413) прибыли в Халино 3 июня 2017 года, следующие два (красные бортовые номера "73" и "74", серийные номера 10МК5 1414 и 10МК5 1415) прибыли 27 июля, следующие два (красные бортовые номера "75" и "76", серийные номера 10МК5 1416 и 10МК5 1417) прибыли 28 августа. 3 октября в Халино прибыл истребитель с бортовым номером "77 красный" (серийный номер 10МК5 1501), 28 октября прибыли два истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами "79" и "80" (серийные номера 10МК5 1503 и 10МК5 1504), и наконец, 11 декабря прибыли три истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами "78", "81" и "82" (соответствующие серийные номера 10МК5 1502, 10МК5 1505 и 10МК5 1506).

Пять самолетов Су-30СМ, которые были переданы в 2017 году Морской авиации ВМФ России, поступили в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродроме Черняховск (Калининградская область). Первые два истребителя Су-30СМ (синие бортовые номера "71" и "72", серийные номера 10МК5 1410 и 10МК5 1411) прибыли в Черняховск в конце мая 2017 года, и еще три (синие бортовые номера "73", "74" и "75", серийные номера 10МК5 1418, 10МК5 1419 и 10МК5 1420) поступили туда в августе. С с учетом одного самолета Су-30СМ (бортовой номер "70 синий", серийный номер 10МК4 1406), поставленного в конце 2016 года, общее количество машин этого типа в составе 72-й авиабазы достигло шести.

Суммарно с 2012 года для Министерства обороны России было законтрактовано 116 самолетов Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС (ВКС) России, и еще 28 - для Морской авиации ВМФ России. По итогам 2017 года ВКС России в рамках подписанных контрактов получили таким образом суммарно 80 истребителей Су-30СМ (из них 12 в 2016 году и 12 новых в Халино в 2017 году), а Морская авиация - 20 (из них семь в 2016 году и пять новых в Черняховск в 2017 году). Еще шесть истребителей Су-30СМ были в 2015-2016 годах поставлены Казахстану.

Прибывший в состав 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 11 декабря 2017 года самолет 10МК5 1506 (бортовой номер "82 красный") стал сотым поставленным Министерству обороны России бортом Су-30СМ. В результате Су-30СМ стал вторым боевым самолетом, поставленным Вооруженным Силам России в постсоветский период в количестве 100 и более единиц (первым стал фронтовой бомбардировщик Су-34).

Истребители Су-30СМ ВКС России постройки 2017 года (красные бортовые номера "75" и "76", серийные номера 10МК5 1416 и 10МК5 1417) во время перелета из Иркутска в Халино (Курск), август 2017 года (с) piligrim51 / russianplanes.net ( cсылка )

16 фронтовых бомбардировщиков Су-34. В течении 2017 года Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ПАО "Компания "Сухой" были сданы ВКС России 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Десять из них поступили в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край), позволив завершить его полное перевооружение с бомбардировщиков Су-24М2 (ранее 16 самолетов Су-34 были получены полком в 2016 году). В том числе четыре бомбардировщика Су-34 прибыли в Хурбу 22 мая 2017 года (самолеты с красными бортовыми номерами "24", "25", "27" и "29"), еще четыре прибыли 16 октября 2017 года (самолеты с красными бортовыми номерами "30", "31", "32" и "33") и два прибыли в партии 18 ноября 2017 года (предположительно, самолеты с красными бортовыми номерами "35" и "36").

Еще шесть самолетов Су-34, переданных НАЗ в конце 2017 года, предназначаются для начала перевооружения на этот тип 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск) и сейчас оснащенного фронтовыми бомбардировщиками Су-24М2.

Эти самолеты Су-34, имеющие красные бортовые номера с "01" по "06", были переданы ВКС России попарно 24 ноября, 22 декабря и, предположительно, в последние дни декабря 2017 года, и, были временно переданы в 4-й Государственный Центр Подготовки Авиационного Персонала и Войсковых Испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке для переучивания летного состава 2-го бомбардировочного полка. В феврале 2018 года по завершении переучивания эти шесть самолетов должны прибыть вместе с экипажами из Липецка в Шагол.

Все построенные в 2017 году на НАЗ 16 самолетов Су-34 изготовлены в рамках контракта с Министерством обороны России от февраля 2012 года на 92 таких самолета. С поставкой в 2017 году 16 новых Су-34 общее количество самолетов данного типа, переданных ВКС по контракту 2012 года, достигло 70 единиц. Первые два Су-34 по данному контракту были переданы в Новосибирске ВВС России 24 декабря 2013 года, следующие 18 самолетов - в 2014 году, еще 18 самолетов - в 2015 году, 16 - в 2016 году, и теперь 16 - в 2017 году.

По итогам 2017 года общее количество Су-34, построенных по всем контрактам, включая семь опытных и предсерийных образцов, достигло 114 единиц. Таким образом, Су-34 стал первым "постсоветским" боевым самолетом, изготовленным для внутреннего заказчика в количестве более 100 единиц.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер "03 красный") ВКС России, построенный по гособоронзаказу 2017 года, декабрь 2017 года (с) VVN / russianplanes.net ( ссылка )

10 истребителей Су-35С. В 2017 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" передал ВКС России десять истребителей Су-35С. Они были построены КнААЗ в рамках заключенного в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО "Компания "Сухой" пятилетнего контракта на поставку 50 истребителей Су-35С.

Первые десять самолетов Су-35С (с красными бортовыми номерами с "50" по "59") по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году и поступили для перевооружения 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии, с истребителей Су-27 и Су-27СМ.

Десять самолетов Су-35С, поставленных КнААЗ в 2017 году, также поступили в 159-й гвардейский истребительный авиационный полк. Первые шесть самолетов с красными бортовыми номерами "61", "62", "63", "64", "67" и "68" поступили в 2017 году в Бесовец 31 октября. Еще четыре самолета Су-35С, имеющие красные бортовые номера "21", "22", "23" и "24", прибыли туда 29 ноября 2017 года.

Ранее компания "Сухой" успешно реализовала первый контракт 2009 года на поставку Министерству обороны России 48 истребителей Су-35С. Все 48 самолетов постройки КнААЗ были поставлены ВКС с конца 2012 по начало 2016 года. Таким образом, общее количество Су-35С, полученных Министерством обороны России, по итогам 2017 года составило 68 самолетов.

Истребитель Су-35С ВКС России новой постройки 2017 года (бортовой номер "23 красный") по контракту 2015 года, Большое Савино (Пермь), ноябрь 2017 года (с) Kirill M / russianplanes.net ( ссылка )

Шесть учебно-боевых самолетов Як-130. В 2017 году Иркутский авиационный завод ПАО "Корпорация "Иркут" поставил ВКС России всего шесть учебно-боевых самолетов Як-130. Они был построены ИАЗ в рамках контракта на поставку ВКС России до конца 2018 года 30 самолетов Як-130, заключенному Министерством обороны России в апреле 2016 года. Первые десять самолетов Як-130 по данному контракту (машины с красными бортовыми номерами с "40" по "49" - серийные номера с 1308 по 1317) были переданы ВКС в октябре-декабре 2016 года и поступили в состав 200-й учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку восстановленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова.

Шесть самолетов Як-130 программы 2017 года также были переданы в Армавир. Первые три самолета с красными бортовыми номерами "01", "50" и "100" (серийные номера 1318, 1319 и 1320) прибыли в Армавир в конце мая 2017 года, а еще три Як-130 с красными бортовыми номерами "02", "03" и "04" (серийные номера 1401, 1402 и 1403) прибыли в конце июля.

Однако дальнейшая передача Як-130 ВКС России застопорилась. Хотя с июня по ноябрь 2017 года на ИАЗ были облетаны еще восемь Як-130 для ВКС России (серийные номера с 1404 по 1411), однако ни один из них сдан не был и на конец года все эти борта оставались в Иркутске. Возможно, это связано с очередными доработками самолетов этого типа после имевших место сразу двух летных происшествий с Як-130 ВКС в один день 21 июня 2017 года.

С передачей ВКС России шести самолетов Як-130 в 2017 году, общее количество серийных машин этого типа, поставленных Министерству обороны России, достигло 95 единиц - из них 12 первых двух серий были построены на ОАО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 83 - на Иркутском авиационном заводе.

Построенный для ВКС России по программе 2017 года учебно-боевой самолет Як-130 (бортовой номер "100 красный", регистрационный номер RF-44448, серийный номер 1320). Кубинка, 12.08.2017 (с) Николай Краснов / russianplanes.net ( ссылка )

Поставки боевых и учебно-боевых самолетов нового производства в Вооруженные Силы России в 2008-2017 годах

Следует также указать, что в 2017 году были подняты в воздух три завершающих летных опытных образца создаваемого АО "Компания "Сухой" в интересах ВКС России истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50) по программе ПАК ФА - построенные на КнААЗ самолеты Т-50-9 (первый полет 24 апреля 2017 года). Т-50-11 (6 августа) и Т-50-10 (23 декабря). Ранее с 2010 по 2016 года на испытания поступили семь летных опытных образцов Т-50.

Иркутский авиационный завод ПАО "Корпорация "Иркут" в 2017 году изготовил второй летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0002, бортовой номер "02", первый опытный образец был поднят в воздух в 2016 году).

Относительно поставок на экспорт, можно сказать, что в 2017 году российской авиационной промышленностью за рубеж были поставлены 33 боевых самолета новой постройки (15 МиГ-29М/МиГ-29М2 в Египет, шесть Су-30МКИ(А) в Алжир, два Су-30СМ в Казахстан, десять Су-35 в Китай) и три учебно-боевых самолета Як-130 (в Мьянму).

Что касается поставок Вооруженным Силам России в 2017 году небоевых самолетов, то таковых было поставлено всего два пассажирских самолета новой постройки Ан-148-100Е и три легких учебно-тренировочных самолета Diamond DA42Т. В отличие от поставок боевых самолетов, в сегменте поставки новых транспортных и пассажирских самолетов продолжается торможение и срыв сроков практически по всем поставочным программам (Ил-76МД-90А, Ан-148-100Е, Ан-140-100).

АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) в 2017 году передало ВКС России два грузопассажирских самолета Ан-148-100Е - самолеты с серийными номерами 43-08 (регистрационный номер RA-61731; совершил первый полет 13 сентября 2017 года, 13 декабря прибыл в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО ЗВО в Левашово, Ленинградская область) и 43-09 (регистрационный номер RA-61732, первый полет 6 ноября, 22 декабря поступил в состав 30-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа в Ростове-на-Дону). Они стали 11-м и 12-м бортами Ан-148-100Е, построенными по контракту на поставку 15 самолетов Ан-148-100, подписанному ВАСО (без участия ОАК) с Министерством обороны России в мае 2013 года.

Наиболее показательно, что за два года (2016-2017) АО "Авиастар-СП" (Ульяновск) не подняло в воздух ни одного нового военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Фактически реализация этим предприятием контракта с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 самолетов Ил-76МД-90А застопорилась после сдачи в начале 2016 года первого борта по данному контракту (серийный номер 0108, регистрационный номер RF-78654), построенного в 2015 году и поступившего в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново. Ранее в 2014-2015 годах Министерство обороны получило с "Авиастар-СП" три самолета Ил-76МД-90А установочной партии (серийные номера 0103, 0104 и 0105), первые два из которых были переданы ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК) для создания на их базе машин специального назначения.

Самарское ОАО "Авиакор - авиационный завод" в 2017 году не сдало Министерству обороны России ни одного нового турбовинтового пассажирского самолета Ан-140-100, и, видимо, дальнейших поставок этих машин производиться не будет, несмотря на номинально сохраняющийся заказ на пять единиц для ВКС России. Общее количество Ан-140-100, полученных Министерством обороны России в 2009-2016 годах, достигло девяти единиц (пять в ВКС и четыре - в Морской авиации ВМФ).

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург) в 2017 году передало Министерству обороны России три первых легких двухмоторных учебно-тренировочных самолета Diamond DA42Т (предположительные бортовые номера с "051" по "053"), собранных из машинокомплектов производства австрийской компании Diamond Aircraft Industries. Самолеты предназначены использования в качестве учебно-тренировочных самолетов для подготовки курсантов военно-транспортной авиации ВКС России и являются первыми, поставленными по контракту Министерства обороны России на 35 машин.

Следует также отметить, что в 2017 году на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиале ПАО "Туполев") были закончены постройкой для Министерства обороны России два самолета специального назначения-пункта управления Ту-214ПУ-СБУС по контракту 2015 года на две единицы. Самолеты с серийными номерами 529 (регистрационный номер RA-64529, первый полет в Казани 14 октября 2017 года) и 530 (регистрационный номер RA-64530, первый полет 1 декабря) находятся на этапе испытаний.

Пассажирский самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-08, регистрационный номер RA-61731) построенный в 2017 году по контракту с Министерством обороны России. Воронеж, 14.09.2017 (с) Владимир Сырых / russianplanes.net ( ссылка )