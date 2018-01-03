Альфа-банк не будет обслуживать российские оборонные предприятия из-за санкций



Альфа-Банк (Фото: Денис Вышинский).

Источник: http://tass.ru/ Альфа-Банк (Фото: Денис Вышинский).Источник: http://tass.ru/

Альфа-банк уведомил предприятия российского оборонного комплекса о том, что отказывается от их обслуживания из-за введенных против России санкций. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщил первый зампредседателя совета директоров банка Олег Сысуев. "Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски",— уточнил господин Сысуев. По его словам, предприятия отечественного оборонного комплекса составляли основную часть кредитного портфеля Альфа-банка.

О том, что из-за санкций сужается клиентская база банка, ранее заявил и акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман в интервью Forbes, опубликованном 29 декабря. Он подтвердил, что из-за ограничительных мер Альфа-банк перестал обслуживать оборонные предприятия РФ. "Конечно, мы оттуда ушли. Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню",— уточнил господин Фридман.

В середине декабря Министерство торговли США включило в черный список две российские оборонные компании — АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор"" и АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"". Американские власти считают деятельность этих предприятий противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики.

В октябре “Ъ” стало известно, что основным кандидатом на роль специализированного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стала Российская финансовая корпорация (РФК), которая на 100% принадлежит "Рособоронэкспорту" (входит в "Ростех"). Выделение специального банка для ОПК требовалось из-за высокого риска ужесточения санкций со стороны США.