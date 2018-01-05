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Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета

05.01.2018 Lenta.ru 428 3
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Бомбардировщик Су-24М
Бомбардировщик Су-24М, поврежденный в результате обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Источник: Роман Сапоньков / «ВКонтакте»

Военный корреспондент Роман Сапоньков показал фотографии бомбардировщика Су-24М с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, поврежденного в результате обстрела. Снимки он выложил в четверг, 4 января, на своей странице "ВКонтакте". На них обратил внимание Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов.


Бомбардировщик Су-24М, поврежденный в результате обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Источник: Роман Сапоньков / «ВКонтакте»

"Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8", — говорится в подписи. Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.

Как уточняет Directorate 4, у сфотографированной боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.


Бомбардировщик Су-24М, поврежденный в результате обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Источник: Роман Сапоньков / «ВКонтакте»

Ранее стало известно, что охрану российской авиабазы Хмеймим усилили после минометного обстрела.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.
04.01.2018
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принадлежат Lenta.ru
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ан-30
Ан-72
Ми-8
Су-24
Су-24М
Су-35С

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
штурм
3359
№1
05.01.2018 03:10
Цитата, q
Ранее стало известно, что охрану российской авиабазы Хмеймим усилили после минометного обстрела.

Расслабились, а вокруг  базы Хмеймим нужно создать три-четыре кольца безопасности с радиусом  внешнего кольца до 15-20 км.
+2
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RU
beka1
1326
№2
05.01.2018 03:13
Хотите верьте, хотите нет, но мне это громогласное заявление о победе и существенном сокращении контингента в Сирии сразу не понравилось...
+1
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RU
штурм
3359
№3
05.01.2018 03:37
Цитата, beka1 сообщ. №2
Хотите верьте, хотите нет, но мне это громогласное заявление о победе и существенном сокращении контингента в Сирии сразу не понравилось...

Головокружение от успехов....
а спецназ НАТО не дремлет и две наших базы в Сирии ещё долго будут из основными мишенями...
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