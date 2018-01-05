Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета



Бомбардировщик Су-24М, поврежденный в результате обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Источник: Роман Сапоньков / «ВКонтакте» Бомбардировщик Су-24М, поврежденный в результате обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии.Источник: Роман Сапоньков / «ВКонтакте»

Военный корреспондент Роман Сапоньков показал фотографии бомбардировщика Су-24М с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, поврежденного в результате обстрела. Снимки он выложил в четверг, 4 января, на своей странице "ВКонтакте". На них обратил внимание Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов.

Бомбардировщик Су-24М, поврежденный в результате обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Источник: Роман Сапоньков / «ВКонтакте»

"Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8", — говорится в подписи. Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.

Как уточняет Directorate 4, у сфотографированной боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.

Бомбардировщик Су-24М, поврежденный в результате обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Источник: Роман Сапоньков / «ВКонтакте»

Ранее стало известно, что охрану российской авиабазы Хмеймим усилили после минометного обстрела.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.