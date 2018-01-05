Судостроительный завод "Вымпел" подписал договор на постройку трех судов типа "Комета 120М"

АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область) сообщило, что 27 декабря 2017 года подписало договор с ЗАО "Гознак-лизинг" на строительство трёх пассажирских судов на подводных крыльях (СПК) типа "Комета 120М" проекта 23160.

Выгрузка в Севастополе для дооснащения на ООО "Судоремонтный завод "Персей" головного пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" проекта 23160 (заводской номер 02701), построенного на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске, 16.11.2017 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел" / www.vympel-rybinsk.ru

После постройки и проведения испытаний СПК будут переданы эксплуатирующей организации - ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки". Первое СПК будет достроено в 2018 году, оно будет перевозить пассажиров по маршруту Севастополь-Ялта. Вторую и третью "Кометы" завод передаст компании-оператору в 2019 году для эксплуатации на маршрутах между морскими портами Краснодарского края и Республики Крым.

Заключение договора и организация скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне стали возможными благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли России.

Со стороны bmpd напомним, что ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки" для эксплуатации СПК типа "Комета 120М" было создано в октябре 2017 года самим ССЗ "Вымпел".

Головное СПК нового поколения "Комета 120М" проекта 23160 (заводской номер 02701) строилось на ССЗ "Вымпел" длительное время, было спущено на воду 20 октября 2017 года, а 16 ноября 2017 года было на барже доставлено в Севастополь на ООО "Судоремонтный завод "Персей", где проходит дооборудование и отделку. Ожидается, что заводские ходовые испытания судна будут начаты в Севастополе в феврале 2018 года, а к апрелю оно будет готово к эксплуатации на линии Севастополь-Ялта. По всей видимости, именно эта "Комета 120М" и станет первой, которая поступит ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки" по вышеуказанному договору.

19 декабря 2017 года на ССЗ "Вымпел" состоялась закладка второго морского пассажирского судна на подводных крыльях типа "Комета 120М" проекта 23160 (заводской номер 02702), которое планируется к сдаче в эксплуатацию весной 2019 года.

Разработчиком проекта 23160 является АО "Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е.Алексеева" (Нижний Новгород).