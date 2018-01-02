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Минобороны займется разработками в сфере искусственного интеллекта

04.01.2018 Известия.ru 276 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны РФ займется разработками в сфере искусственного интеллекта. Специалисты ведомства проведут конкурс проектов среди робототехников.

Как сообщает телерадиокомпания "Мир", разработчики представят свои проекты по использованию искусственного интеллекта, а также беспилотной авиации и автономного транспорта, энергетики, медицины, робототехники и промышленного производства.

Отбором разработок займутся эксперты Главного управления научно-исследовательской деятельность и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ. 

Победившие работы представят на форуме "Армия-2018" 21-26 августа.

 
02.01.2018
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