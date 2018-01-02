Минобороны займется разработками в сфере искусственного интеллекта



Военнослужащий ВС РФ.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Военнослужащий ВС РФ.Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны РФ займется разработками в сфере искусственного интеллекта. Специалисты ведомства проведут конкурс проектов среди робототехников.

Как сообщает телерадиокомпания "Мир", разработчики представят свои проекты по использованию искусственного интеллекта, а также беспилотной авиации и автономного транспорта, энергетики, медицины, робототехники и промышленного производства.

Отбором разработок займутся эксперты Главного управления научно-исследовательской деятельность и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ.

Победившие работы представят на форуме "Армия-2018" 21-26 августа.