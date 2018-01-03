Новый опытный автомобиль на базе броневика "Тайфун" создан для ВДВ - Минобороны РФ
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Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" в песочном камуфляже, 2017 год.
Источник: АО "Ремдизель"
Его можно будет сбрасывать с парашютом
Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Опытный защищенный автомобиль создан для Воздушно-десантных войск, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Там отметили, что в течение последних лет командованием ВДВ совместно с предприятиями промышленности проводится совместная работа по выработке общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения с боевыми модулями на колесном шасси.
"В настоящее время развитие стрелкового вооружения как основного воздействия на автомобильную технику требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки", - приводят в Минобороны РФ слова начальника отдела материально-технического обеспечения ВДВ Николая Анохина.
"В рамках опытно-конструкторской работы "Тайфун-ВДВ" создан опытный защищенный автомобиль. Сейчас в плановом порядке проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах", - отметили в российском военном ведомстве.
Там заявляют, что основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом.
Серийное производство таких машин для ВДВ планируется начать в 2019 году после проведения всего цикла испытаний и проверок.
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03.01.2018
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