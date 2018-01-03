Новый опытный автомобиль на базе броневика "Тайфун" создан для ВДВ - Минобороны РФ



Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" в песочном камуфляже, 2017 год.

Источник: АО "Ремдизель" Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" в песочном камуфляже, 2017 год.Источник: АО "Ремдизель"

Его можно будет сбрасывать с парашютом

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Опытный защищенный автомобиль создан для Воздушно-десантных войск, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Там отметили, что в течение последних лет командованием ВДВ совместно с предприятиями промышленности проводится совместная работа по выработке общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения с боевыми модулями на колесном шасси.

"В настоящее время развитие стрелкового вооружения как основного воздействия на автомобильную технику требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки", - приводят в Минобороны РФ слова начальника отдела материально-технического обеспечения ВДВ Николая Анохина.

"В рамках опытно-конструкторской работы "Тайфун-ВДВ" создан опытный защищенный автомобиль. Сейчас в плановом порядке проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах", - отметили в российском военном ведомстве.

Там заявляют, что основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом.

Серийное производство таких машин для ВДВ планируется начать в 2019 году после проведения всего цикла испытаний и проверок.