В Минобороны рассказали о структуре бюджета Вооруженных сил
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Военнослужащие на полигоне Луга в Ленинградской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Расходы на содержание Вооруженных сил (ВС) РФ составляют 40% бюджета Минобороны, на расходы на оснащение армии приходится, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
"Первые (расходы на содержание - ред.) составляют 40% бюджета, вторые (расходы на оснащение - ред.) - 60%", - сказала она.
"Расходы на национальную оборону не равны расходам на содержание армии", - подчеркнула замминистра. Она сообщила, что в 2016 и 2017 годах расходы на оснащение превосходили расходы на содержание армии.
Говоря про 2018 год, Шевцова отметила, что эта тенденция сохранится - "1,5 триллиона - расходы на переоснащение, 1,3 триллиона - расходы на содержание".
Она подчеркнула, что расходы на оснащение - "это большие инвестиции в наш оборонно-промышленный комплекс, которые имеют мультипликативный эффект".
В частности, по словам Шевцовой, по разделу "расходы на оснащение ВС" с 2015 года налоговые платежи предприятий оборонно-промышленного комплекса в местные и региональные бюджеты составили 481 миллиард рублей, на заработную плату - 444 миллиарда рублей".
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29.12.2017
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