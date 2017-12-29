Путин поручил проверить завышенные счета за ЖКХ в ряде военных городков



Владимир Путин и Сергей Шойгу наблюдают за ходом учений, проходивших в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск и сил Западного и Центрального военных округов. 3 марта 2014г.

Источник: МО РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу наблюдают за ходом учений, проходивших в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск и сил Западного и Центрального военных округов. 3 марта 2014г.Источник: МО РФ

Поручение должно быть выполнено до 15 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны "провести проверку фактов необоснованного повышения размера платы граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях которых расположены объекты ведомства, за содержание жилого помещения и коммунальные услуги и по итогам проверки принять исчерпывающие меры по недопущению повышения размера такой платы". Такой пункт содержится в перечне поручений, которые глава государства дал по итогам большой пресс-конференции.

Как отмечает сайт Кремля, сроком исполнения этого поручения установлено 15 января 2018 года.

В ходе пресс-конференции 14 декабря один из журналистов из Ленинградской области обратил внимание президента на то, что офицеры и контрактники, живущие в военных городках по всей стране, получили квитанции на оплату услуг ЖКХ в ноябре и декабре с повышенными суммами - вплоть до 50 тыс. рублей за месяц.

Путин ответил, что он разделяет озабоченность журналиста. Он подчеркнул, что если армия передает дома на баланс муниципалитетов, то это не значит, что люди должны быть там брошены. Формальной передачи муниципалитетам недостаточно, отметил Путин.

Кроме того, президент пояснил, что зачастую управляющие компании собирают деньги и за коммунальные платежи и деньги по жилищным тарифам, а с ресурсными организациями расплачиваются далеко не всегда своевременно и в полном объеме. По его словам, поправки в законодательство помогут отрезать эти УК от денежного потока, а за необоснованно начисленные платежи их будут штрафовать.

Путин также высказался за введение таких же ограничений по жилищным платежам, как есть по тарифам ЖКХ.