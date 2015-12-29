Болгария в начале 2018 года намерена заключить с РСК "МиГ" договор о ремонте МиГ-29



Демонстрационный пилотаж истребителя МиГ-29 (бортовой номер "23") ВВС Болгарии, пилотировавшегося командующим ВВС Болгарии и нынешним (с конца 2016 года) президентом Болгарии генерал-лейтенантом Руменом Радевым на авиашоу "Това сме ние". София, 11.10.2014.

Источник: www.vbox7.com Демонстрационный пилотаж истребителя МиГ-29 (бортовой номер "23") ВВС Болгарии, пилотировавшегося командующим ВВС Болгарии и нынешним (с конца 2016 года) президентом Болгарии генерал-лейтенантом Руменом Радевым на авиашоу "Това сме ние". София, 11.10.2014.Источник: www.vbox7.com

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов выразил уверенность, что в конце января - начале февраля оборонное ведомство страны заключит договор с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ" о ремонте истребителей МиГ-29.

"Прямой договор между министерством обороны и РСК "МиГ" выгоден государству, я буду добиваться его заключения", - заявил он 28 декабря в интервью Болгарскому национальному телевидению.

Договор стоимостью 81,3 млн левов (около €40,5 млн) по ремонту и модернизации 12 самолетов МиГ-29А и трех МиГ-29УБ для ВВС страны планировали заключить между минобороны Болгарии и РСК "МиГ" в декабре, но это решение было обжаловано украинской компанией "Укрооборонпром", которая подала жалобу в Комиссию по защите конкуренции. В соответствии с действующим законодательством, жалоба стала основанием для приостановки сделки.

"В конце января - начале февраля процедура по рассмотрению жалобы должна быть завершена, после чего работа по прямому соглашению с производителем самолетов (РСК "МиГ") будет продолжена", - заверил Каракачанов.

Он отметил, что специальные службы должны выяснить, что стоит за обжалованием контракта - политические или экономические интересы.