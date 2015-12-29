Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Япония оценивает возможность покупки истребителей F-35B "Лайтнинг-2"

29.12.2017 ЦАМТО 76 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель F-35B
Истребитель F-35B взлетает с палубы десантного транспорт-дока USS Wasp.
Источник: defensenews.com

ЦАМТО, 28 декабря. Руководство Японии рассматривает возможность приобретения истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2" в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой, которые потенциально могут применяться с борта эскадренных миноносцев/вертолетоносцев класса "Изумо".

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на японские СМИ, правительство Японии оценивает предложение об оснащении F-35B вертолетоносцев "Изумо" и "Кага", что позволило бы расширить взаимодействие с ВС США и использовать эти корабли в качестве пунктов заправки американских самолетов. Ранее Воздушные силы самообороны Японии заказали в США версию с обычным взлетом и посадкой F-35A для применения с наземных авиабаз.

По заявлению источников японских изданий в оборонном ведомстве, несмотря на то, что 24000-тонные корабли класса "Изумо" изначально предназначались для оснащения вертолетами, они могут быть модифицированы для применения F-35B путем установки жаропрочного покрытия на палубу для вертикальной посадки. Кроме того, возможна модернизация трамплина для повышения удобства взлета самолетов, хотя это не столь существенно с учетом того, что длина летной палубы (248 м) сравнима с палубами УДК "Уосп" (257 м) и "Америка" (273 м), которые оснащены F-35B.

По мнению аналитиков, технические проблемы переоснащения кораблей Морских сил самообороны Японии для приема F-35B не столь непреодолимы по сравнению с политическими аспектами проблемы. "Статья 9" Конституции Японии запрещает Силам самообороны Японии иметь межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), дальние стратегические бомбардировщики и наступательные авианесущие корабли.

В начале 2017 года министр обороны Японии Томоми Инада была вынуждена повторить положения этой статьи в ответ на сообщения о том, что Япония намерена приобрести наступательные вооружения большой дальности, отметив, что такие закупки "недопустимы в любой ситуации".
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.12 05:33
  • 6
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 29.12 04:08
  • 15
Рогозин рассказал о перспективах судостроительства на заводе "Звезда"
  • 29.12 02:47
  • 132
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 29.12 01:27
  • 185
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 29.12 00:08
  • 143
В поезде со скоростью звука
  • 28.12 22:54
  • 156
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 28.12 21:12
  • 1
СМИ: Китай успешно испытал двигатель с управляемым вектором тяги
  • 28.12 20:56
  • 73
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 28.12 20:56
  • 1
Польша перебрасывает «Леопарды» к границам Беларуси
  • 28.12 20:53
  • 54
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 28.12 20:11
  • 7
Рогозин обвинил руководство "Роскосмоса" в системных ошибках
  • 28.12 20:04
  • 17
Запущенный российской компанией ангольский спутник перестал выходить на связь
  • 28.12 19:32
  • 3
"Супербуревестник". Как новый фрегат усилит российский флот
  • 28.12 16:49
  • 2
Чемезов заявил об отсутствии решения по вхождению ОАК в "Ростех"
  • 28.12 16:17
  • 35
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
другие обсуждаемые темы