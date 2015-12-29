Япония оценивает возможность покупки истребителей F-35B "Лайтнинг-2"



Истребитель F-35B взлетает с палубы десантного транспорт-дока USS Wasp.

Источник: defensenews.com Истребитель F-35B взлетает с палубы десантного транспорт-дока USS Wasp.Источник: defensenews.com

ЦАМТО, 28 декабря. Руководство Японии рассматривает возможность приобретения истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2" в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой, которые потенциально могут применяться с борта эскадренных миноносцев/вертолетоносцев класса "Изумо".

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на японские СМИ, правительство Японии оценивает предложение об оснащении F-35B вертолетоносцев "Изумо" и "Кага", что позволило бы расширить взаимодействие с ВС США и использовать эти корабли в качестве пунктов заправки американских самолетов. Ранее Воздушные силы самообороны Японии заказали в США версию с обычным взлетом и посадкой F-35A для применения с наземных авиабаз.

По заявлению источников японских изданий в оборонном ведомстве, несмотря на то, что 24000-тонные корабли класса "Изумо" изначально предназначались для оснащения вертолетами, они могут быть модифицированы для применения F-35B путем установки жаропрочного покрытия на палубу для вертикальной посадки. Кроме того, возможна модернизация трамплина для повышения удобства взлета самолетов, хотя это не столь существенно с учетом того, что длина летной палубы (248 м) сравнима с палубами УДК "Уосп" (257 м) и "Америка" (273 м), которые оснащены F-35B.

По мнению аналитиков, технические проблемы переоснащения кораблей Морских сил самообороны Японии для приема F-35B не столь непреодолимы по сравнению с политическими аспектами проблемы. "Статья 9" Конституции Японии запрещает Силам самообороны Японии иметь межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), дальние стратегические бомбардировщики и наступательные авианесущие корабли.

В начале 2017 года министр обороны Японии Томоми Инада была вынуждена повторить положения этой статьи в ответ на сообщения о том, что Япония намерена приобрести наступательные вооружения большой дальности, отметив, что такие закупки "недопустимы в любой ситуации".