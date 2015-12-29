Самые зрелищные военные видео 2017 года



Истребитель пятого поколения Су-57.

Источник: © Павел Новиков Истребитель пятого поколения Су-57.Источник: © Павел Новиков

ТАСС собрал топ самых популярных роликов о российских вооружениях и армейской технике за прошедший год

Видеоролики об истребителях Су-57, Су-35С, Су-30СМ, МиГ-35, а также авиаудары Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ) РФ по объектам террористов в Сирии стали самыми популярными в 2017 году на официальных каналах ТАСС и Минобороны в YouTube.

Этот год был достаточно ярким на армейские события, среди которых, пожалуй, самое главное — это завершение военной операции и вывод группировки российских войск из Сирийской Арабской Республики. Наибольший интерес пользователей вызвали видео, связанные с авиаударами ВКС и пусками ракет "Калибр" с подлодок и надводных кораблей по объектам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Также самыми просматриваемыми были кадры нанесения ударов крылатыми ракетами Х-101, выпущенными с бомбардировщиков Ту-95МС.

Среди видео, опубликованного на канале ТАСС в YouTube, самыми зрелищными оказались ролики про новейший истребитель пятого поколения Су-57 (ранее известный как Т-50, ПАК ФА) и кадры пусков баллистических ракет комплекса "Искандер-М", сделанные за пределами России.

Стоит отметить, что интерес пользователей был проявлен и к новейшему истребителю МиГ-35. Его международная презентация состоялась 27 января в Подмосковье, а затем самолет был продемонстрирован на статичной экспозиции и задействован в летной программе авиасалона МАКС-2017. Также пользователей интересовали ролики про технику, которая уже стояла на вооружении российской армии, но недавно прошла модернизацию на оборонных предприятиях.

На аккаунте Минобороны России самыми рейтинговыми стали видео, в которых были продемонстрированы маневренные возможности многофункциональных истребителей Су-35C и Су-30СМ. Также популярным был ролик про боевую работу авиации крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у сирийских берегов.

По данным военного ведомства, в 2017 году доля современных вооружений и техники в войсках составила около 60%. Планируется, что в 2018-м уровень оснащенности в стратегических ядерных силах России достигнет 82%, в Сухопутных войсках — 46%, в ВКС — 74%, в Военно-морском флоте — 55%. По словам вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина, гособоронзаказ-2017 выполнен на 97–98%. Только в этом году оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России построил 139 боевых самолетов и 214 вертолетов.

Су-57 — истребитель-"невидимка"

Видео о перспективном авиационном комплексе фронтовой авиации (ПАК ФА, Т-50) было подготовлено в июле для спецпроекта ТАСС. В ролике использованы уникальные съемки с рампы военно-транспортного самолета Ан-12, сделанные воздушным оператором Павлом Новиковым на юге России.

На авиасалоне МАКС-2017 пара истребителей Су-57 впервые продемонстрировала элементы воздушного боя. Один из самолетов провел атаку, а второй ушел от нее, показав, как работает сверхманевренность, которая позволяет самолету "увернуться" от противника.

Работы по созданию истребителя пятого поколения начались в 1999 году. По сравнению с предыдущими поколениями ПАК ФА обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя.

Работы ведет ОКБ им. Сухого (входит в ОАК), опытные образцы строит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина. Опытно-конструкторские работы планируют завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска. Установочная партия будет состоять из 12 машин. В августе этого года стало известно, что Т-50 получил серийное название (индекс) Су-57. Благодаря своему модернизационному потенциалу этот самолет может стать истребителем шестого поколения.

Многофункциональные "Сушки"

Видео с Су-35С было опубликовано на аккаунте Минобороны в феврале и набрало рекордное количество просмотров за этот год — почти 870 тысяч.

В этом году истребитель был принят на вооружение российской армии. Успешно прошло его боевое применение в Сирии. Как рассказал в интервью ТАСС летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан, этот самолет "может позволить себе практически все". "Что касается режимов устойчивости и управляемости, маневренности, аэродинамики Су-35, здесь, безусловно, мною все пройдено и постигнуто "от и до". Но что касается боевых режимов, там есть много специфики", — признался пилот.

Еще один зрелищный ролик — про двухместный истребитель поколения "4+" Су-30СМ. Он стоит на вооружении десяти стран мира. Как отмечают в Минобороны, маневренность и летные качества самолета позволяют летчикам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, в том числе "колокол", "кобру", "плоский штопор", "петлю Нестерова" в боевом порядке "ромб". Это и многое другое можно увидеть в исполнении российских авиагрупп высшего пилотажа, в частности "Соколов России" на видео.

В этом году состоялась мировая премьера выступления пилотажной группы "Русские витязи" на новеньких Су-30СМ в Малайзии на международной выставке вооружений LIMA 2017. Видеоролик ТАСС был также популярен у пользователей.

"Су-30СМ — это великолепный самолет, поэтому в нашей программе на выставке много новых элементов в одиночном пилотаже с использованием сверхманевренности", — рассказал ТАСС ведущий летчик авиагруппы полковник Андрей Алексеев. Особый интерес к полетам "Сушек" на выставке был связан с тем, что эта машина является дальнейшим развитием линейки истребителей Су-30МКИ ВВС Индии и Су-30МКМ Королевских ВВС Малайзии.

Удары по Сирии: "Калибры", Х-101 и авиация

Среди самых топовых роликов Минобороны — нанесение ударов по террористам в Сирии с самолетов дальней авиации ВКС, подлодок и надводных кораблей ВМФ России.

Ракеты "Калибр" начали применяться в военной операции против боевиков ИГ с октября 2015 года и доказали свою эффективность и точность. Информации о них не так много — комплекс продолжает оставаться секретным. Известно, что он создан в екатеринбургском ОКБ "Новатор" и имеет натовский индекс SS-N-27 Sizzler ("Испепелитель"). Всего ракеты комплекса "Калибр" по наиболее важным объектам боевиков в Сирии применялись девять раз. По информации Минобороны РФ, по целям было выпущено в общей сложности не менее 70 ракет как с надводных кораблей, так и с подводных лодок.

Огромной популярностью пользовались еще одни "сирийские" кадры Минобороны — нанесение ударов по объектам ИГ новейшими крылатыми ракетами Х-101 с бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.

Впервые эти ракеты были выпущены с Ту-95МС в ноябре 2016 года, ранее их применяли бомбардировщики Ту-160. Х-101 класса "воздух-поверхность" обладают исключительными характеристиками, являясь самыми совершенными в линейке российских крылатых ракет. По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, "ракеты выполнены на новой технологической основе, малозаметны для радиолокации, имеют исключительно российские комплектующие, в отличие от предыдущих поколений этих ракет, которые имели комплектующие из бывших стран СССР". Х-101 способна уничтожить цель с точностью до нескольких метров, а дальность ее полета составляет около 4500 км.

В число самых просматриваемых видео военного ведомства вошел ролик о работе авиации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии. Правда, видео было снято в конце 2016 года. На кадрах — полеты корабельных истребителей Су-33 и МиГ-29К.

10 ноября 2016 года палубные самолеты начали полеты над Сирией. Всего 402 боевых вылета совершила морская авиация. "Впервые было отработано в реальных условиях многофункциональное по своему составу авиакрыло "Адмирала Кузнецова", включающее в себя самолеты Су-33, МиГ-29К, палубные вертолеты Ка-52, Ка-27ПЛ, Ка-27ПС, Ка-29. Это позволило выполнить весь спектр поставленных задач в воздушном пространстве над морем и сушей", — сказал главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Искандер-М" за пределами России

Видео было опубликовано 1 июня. Российские расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" впервые провели пуски на учениях за пределами РФ. Баллистическая ракета уничтожила скопление условных боевиков на маневрах в Таджикистане. Стартовые позиции находились на полигоне Ляур в 140 км от цели.

"Искандер-М" по уровню характеристик не имеет аналогов в мире и является мощным оружием XXI века. По состоянию на декабрь 2017 года, на вооружении РФ имеется 11 бригадных комплектов. В этом году подписано соглашение на поставку еще двух комплектов.

Российские ракетные войска и артиллерия полностью перейдут на "Искандер-М" до 2020 года, тем самым заменив комплекс предыдущего поколения "Точка-У".

Пуск противоракеты

Еще одно из самых зрелищных видео, опубликованных Минобороны, — пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган на территории Казахстана. Сообщалось, что она успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Есть только "МиГ"

Почетное место среди популярных видео ТАСС в этом году заняли ролики об истребителе поколения "4++" МиГ-35. 27 января состоялась мировая презентация этого новейшего самолета, а 18 июля его продемонстрировали в подмосковном Жуковском на авиасалоне МАКС-2017.

По мнению летчика-испытателя корпорации МиГ Михаила Беляева, впервые поднявшего этот самолет в небо, сейчас эта машина уже обретает "целостное единое лицо".

"Это авиационный боевой комплекс, который может успешно выполнять задачи по уничтожению воздушных целей, наземных и морских, в нынешних условиях с применением самого современного оружия, которое у нас производится", — говорит он. Тот прототип, который показывался на выставках с 2008 года, сейчас существует в качестве самолета-планера. Новый МиГ-35 создан с нуля на основе накопленного опыта.

Планируется, что истребитель будет введен в эксплуатацию для ВКС РФ в 2018 году, а экспортная модель будет поставляться более чем в 30 стран.

Испытания "Мсты"

Видео было предоставлено ТАСС пресс-службой корпорации "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) с испытаний для Минобороны модернизированной артустановки 2С19М2 "Мста-С" на полигоне завода-производителя.

Она была принята на снабжение российской армии в 2014 году и за это время зарекомендовала себя как надежное и эффективное артиллерийское изделие. Мобильная "Мста" калибра 152 мм считается лучшей в мире. По оценке разработчиков, орудие ничем не уступает американским, немецким и корейским аналогам, а по многим тактико-техническим характеристикам даже превосходит их. Впервые на модернизированной "Мсте" применен режим "огневой налет одним орудием". До недавнего времени эта задача в российской артиллерии была нереализуема.

Подготовил Роман Азанов