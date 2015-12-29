С Новым 2018 годом!
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Уважаемые пользователи ВПК.name, дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Пусть 2018 год будет наполнен радостными событиями и свершениями!
Желаем в новом году успешных проектов, отличных новостей, крепкого здоровья и благополучия!
Счастья Вам и Вашим близким, дорогие друзья и коллеги!
С наилучшими пожеланиями коллектив ВПК.name.
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28.12.2017
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