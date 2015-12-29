Интернет-версия журнала «Авиапанорама» №6(126)-2017
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«Без авиации эффективной работы на земле не бывает»
|Бомбардировщик Су-34.
|Источник: www.aviapanorama.ru
Каждому вылету предшествует тщательная подготовка летного состава. Изучаются материалы объективного контроля, разведданные БПЛА, снимки космической разведки и разведданные наземных спецслужб. После чего российские самолеты наносят точечные удары по целям с высоты более 5000 м. Наряду с боевой работой по наземным целям, они осуществляют непосредственную поддержку наступающих сирийских войск, наносят боевые удары по их заявкам, проводят боевые вылеты по изоляции района наступления, воспрепятствуют снабжению террористических группировок и пополнения их частей людьми.
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации»
|Испытание модели самолета Ил-276.
|Источник: tsagi.ru
…предлагается осуществлять финансирование прикладной науки и экспериментальных разработок преимущественно за счет юридических лиц. Однако это ставит Россию в проигрышное положение в мировой технологической конкуренции. По сути, это лишает прикладную науку бюджетного финансирования. Также отмечено, что наукометрическая и качественная оценка результативности научной деятельности влечет за собой опасность полной потери их целевой направленности. В прикладной сфере требуется не только качественная, но и количественная оценка значимости результатов.
«Именно поэтому наука стоит на первом месте»
|Заседание общественной палаты РФ.
|Источник: www.aviapanorama.ru
…у нашей промышленности не так много конкурентных преимуществ. Именно поэтому наука стоит на первом месте. И чем динамичнее развивается наука, тем больше возможностей получать технологии, на основе которых будет развиваться промышленность. Тандем фундаментальной и прикладной науки – отправная точка создания системы управления промышленностью. …Деньги на прикладную науку в основном приходят от Минпромторга, а нормативную базу прикладных исследований пишет Минобрнауки как для фундаментальных институтов. Мы ощущаем то, что никто не может четко сформулировать цели
Российские космонавты открывают ворота в дальний космос
|Источник: www.aviapanorama.ru
В докладе вр.и.о. начальника ФГБУ «НИИЦПК имени Ю.А. Гагарина» М.М. Харламова в очередной раз был поднят злободневный вопрос о необходимости разработки новой нормативной базы, которой регулируются процессы отбора, подготовки и послеполётной реабилитации космонавтов, а также об организации долгосрочной программы научно-прикладных исследований на МКС, т.к. до сих пор на практике используются нормативы, разработанные в СССР. Также он рассказал участникам пленарного заседания о модернизации технических средств подготовки космонавтов.
Повысилась значимость исследований и усилилась просветительская деятельность академии
|Выход в открытый космос Фёдора Юрчихина и Сергея Рязанского.
|Источник: www.roscosmos.ru
Сотрудничество Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского с общеобразовательными организациями заключалось в проведении дополнительных занятий со школьниками (лекции, мастер-классы, практические занятия). Для проведения занятий привлекались преподаватели ведущих аэрокосмических университетов (национальных исследовательских университетов МАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана и др.), ведущие специалисты предприятий и организаций ракетно-космической промышленности. Принималось активное участие в подготовке и проведении молодежных конференций.
«Дорожная карта» психофизиологического обеспечения безопасности полетов на вертолетах
|Источник: www.aviapanorama.ru
В отличие от самолёта пилотирование вертолёта более сложное, что объясняется его меньшей динамической устойчивостью и наличием дополнительного канала управления. Однако это то, что лежит на поверхности и без труда выявляется. Совсем другое дело – установить психофизиологические особенности деятельности лётчиков вертолетов (далее – вертолётчиков), не учет которых негативно сказывается на их профессиональной надёжности и безопасности полётов. Поэтому данные особенности необходимо не только знать, но и реализовывать при обучении, а также учитывать в процессе всей их деятельности.
Теоретическая подготовка летчика: степень соответствия характеру его деятельности при выполнении полетов
|Источник: www.aviapanorama.ru
В формируемые на основании стандартов образовательные программы по теоретической подготовке будущих летчиков включены дисциплины, которые абсолютно не потребуются для выполнения ими
профессиональных обязанностей в будущем. При этом срок обучения растягивается на 5 лет, на что впустую расходуются государственные средства. И это при дефиците летного состава. А с другой стороны, в разработанных в соответствии с этими программами учебных материалах отсутствуют необходимые для формирования у летчика нужных для осуществления профессиональной деятельности навыков и умений. О чем идет речь?
На повестке дня – человеческий фактор в экстремальных профессиях
|МЧС РФ.
|Источник: www.aviapanorama.ru
С одной стороны, существуют законодательные требования по соблюдению медицинских, санитарно-гигиенических норм и правил при функционировании авиакомпаний гражданской авиации, а также авиационных частей и подразделений в силовых ведомствах. Однако в постсоветский период повсеместно отмечалось, что к медицинскому обеспечению полётов относились с «весьма скромным» вниманием, забывая о том, что от этого вида обеспечения напрямую зависит уровень безопасности полётов в целом. На сегодня отношение к медобеспечению меняется в лучшую сторону, но сама по себе эта тенденция развивается слабо.
Приобщение к космонавтике
|Леонид Китаев-Смык.
|Источник: www.aviapanorama.ru
В нашу квартиру-центрифугу «Марс/Орбита» можно было входить во время её вращения и проводить исследования, которые не могли сделать сами испытуемые. Благодаря этому мы могли проводить эксперименты с неограниченно долгим вращением (американцы не могли, так как им надо было останавливать его, чтобы пополнять запасы продовольствия, убирать экскременты и пр.). У нас были созданы комфортные условия для долгого проживания, чтобы единственным стрессогенным фактором были ускорения Кориолиса, действовавшие на наших подопытных при их перемещениях по «квартире».
План «С» как альтернатива EMALS
|Первый авианосец XXI века CVN-78 G.Ford с катапультой EMALS.
|Источник: www.aviapanorama.ru
Трудно представить, что в XXI веке будут открыты новые физические принципы, способные привести к новым возможностям взлёта с палубы. Ещё не исчерпаны резервы гибридных технических решений на известных физических принципах, потенциал которых способен в критических обстоятельствах конкурировать с системой EMALS на равных, и даже её превосходить. представляют интерес первые две проблемные технологии – EMALS и AAG, системы, образующие в составе авианосца взлётно-посадочный комплекс и максимально определяющие безопасность полётов с него.
Военно-техническая помощь Советского Союза движению сопротивления в Югославии в годы Второй мировой войны
|Самолет Ли-2.
|Источник: www.aviapanorama.ru
Для оказания реальной помощи югославским партизанам требовалось установление постоянного действующего ≪воздушного моста≫. Этой теме было уделено внимание в ходе работы Тегеранской конференции (1943 г.). Оценивая возможности авиации дальнего действия, И.В. Сталин сразу после завершения работы конференции дал указание ≪ускорить организацию планомерных полётов в Югославию≫.
8 января 1944 г. постановлением СНК СССР был утвержден штат советской военной миссии в Югославии в количестве 28 человек, в т.ч. 5 членов экипажа самолета С-47 ≪Дуглас≫.
Летчицкие рассказы
Источник: www.aviapanorama.ru
...уже все три купола медленно шли навстречу земле. Однако рановато мы расслабились…
Покинутый экипажем вертолёт, набрав скорость на пикировании, начал крениться вправо и с набором высоты вновь занял покинутый было эшелон. Снизив скорость в верхней точке траектории, перешел в пикирование и снова разгонялся. Как будто пугаясь стремительно и неумолимо надвигавшейся земной тверди, он вскидывал лобастую голову, переходя из пикирования на кабрирование, и снова упорно лез на высоту. И так продолжал свои игрища снова и снова…
«Бессмертная эскадрилья самолетов Победы»
|Источник: www.aviapanorama.ru
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|Источник: www.aviapanorama.ru
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27.12.2017
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