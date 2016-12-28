Ростех в 2018 году внедрит информсистему для органов управления дочерних холдингов
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Главный офис госкорпорации Ростех на улице Усачева.
Источник: © Стоян Васев/ТАСС
Госкорпорация Ростех в 2018 году планирует внедрить в своих холдингах информационную систему "Личный кабинет члена совета директоров" на базе программной платформы PREMIS (Property & Real Estate Management Information System), разработанной ПАО "Новосибирский институт программных систем" (НИПС, входит в холдинг "Росэлектроника"). В настоящее время реализуется пилотный проект по внедрению системы в ряде структур Госкорпорации.
Информационная система "Личный кабинет члена совета директоров" предназначена для органов корпоративного управления акционерных обществ и позволяет пользователям автоматизировать многие процедуры, в частности, проведение заседаний советов директоров, оповещение о корпоративных событиях, ведение реестров, заочное голосование.
На базе платформы PREMIS реализован ряд приложений для сферы корпоративного управления. Например, сформирована Информационная база активов корпорации, которая используется в центральном аппарате Ростеха.
Платформа PREMIS первоначально создавалась для управления недвижимым корпоративным имуществом. Однако, разработчики предусмотрели широкие возможности для трансформации системы в универсальную платформу-конструктор и активно ее развивают.
Ранее специалисты НИПС уже создали ряд программных модулей, автоматизирующих управление активами, собственностью и финансами.
В 2016 году PREMIS, используемая на более чем 150 предприятиях, была внесена в Реестр отечественных программных продуктов.
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27.12.2017
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