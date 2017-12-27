В авиационном техникуме г. Улан-Удэ открылась новая лаборатория для новой специальности



Управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых в новой лаборатории ГБПОУ «Авиационный техникум».

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ Управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых в новой лаборатории ГБПОУ «Авиационный техникум».Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

25 декабря в ГБПОУ «Авиационный техникум» открылась новая лаборатория по вновь введённой специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств». Лаборатория передана в дар учебному учреждению Улан-Удэнским авиационным заводом.

Лаборатория дополнила комплекс из 10 лабораторий, поставленных в рамках инвестиционного проекта холдинга «Вертолеты России» и АО У-УАЗ по созданию современной материально-технической базы ссуза для подготовки кадров для АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Лаборатории представляют практически все основные отрасли производства: литейное, сварочное, обработка давлением, механообработка, станки с ЧПУ, помимо этого, компьютерная графика, инженерная графика, метрология. Студенты третьих и четвертых курсов в реальном режиме «пробуют профессию».

Благодаря модернизации техникума решается основная задача - привлечение в вертолетостроительную отрасль молодежи и забота о профессиональной подготовке начинающих специалистов.

Новая лаборатория, в которую входит 4 мини-лаборатории: «Электроника и электронная техника», «Измерительная техника», «Цифровая и микропроцессорная техниканика», «Типовые элементы устройств систем автоматического управления и средств измерений», позволит готовить специалистов в области радиоэлектронных систем.

«Завод постоянно развивается, совершенствуя свою продукцию: нет двух одинаковых

вертолетов, они отличаются, прежде всего, комплексом радиосвязного, навигационного оборудования. Чтобы выйти на качественно новый уровень производства, нужны целевые программы обучения специалистов,- пояснил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых. – Потребность в подготовке высококвалифицированного персонала диктуется совершенствованием производства завода, масштабной программой модернизации предприятия и постановкой на производство новых машин - вертолетов Ми-171А2 и Ка-226Т».

Дуальное образование обеспечивает практическое взаимодействие образования и производства. С 2014 г. проделана колоссальная совместная работа У-УАЗ и авиатехникума по разработке методологии проекта «Дуальное образование» и его внедрению. Дальнейшая реализация проекта позволит существенноповысить квалификацию рабочих и инженерных кадров, сократить период адаптации молодых рабочих и специалистов на производстве, повысить престиж рабочих профессий и, в конечном итоге, обеспечить предприятие высококвалифицированными кадрами.

Адресная подготовка специалистов для У-УАЗ ведется как в авиатехникуме, так и на базовых кафедрах «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Самолето- и вертолетостроение» (2014 г.), «Радиоэлектронные системы» (2017г.) У-УАЗ в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления». Создание базовых кафедр для предприятия – насущная необходимость, а для университета – перспективное и выгодное сотрудничество.

Об этом шла речь за круглым столом Бурятского регионального отделения «Союза Машиностроителей России» 25 декабря в бизнес-центре АО «У-УАЗ». В нем приняли участие представители крупных промышленных предприятий, институтов, технических вузов и техникумов, министерства образования и науки г. Улан-Удэ. В центре обсуждения была подготовка инженерно-технических кадров в Республике Бурятия: взаимодействие образования и производства.

Открывая дискуссию, модераторы мероприятия – депутат Государственной Думы РФ VII созыва А. В. ДАМДИНОВ, первый заместитель министра образования и науки Республики Бурятия Г. Н. ФОМИЦКАЯ отметили актуальность вопросов подготовки квалифицированных кадров, конструктивного взаимодействия образования и производства.

Участники круглого стола обсудили возможности развития системы инженерного образования, подготовки кадров для предприятий машиностроения.