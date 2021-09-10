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Военно-промышленный курьер

В Улан-Удэ обсуждались перспективы кооперации России и Казахстана в области производства вертолетов

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе визита делегации Казахстана под руководством вице-премьера Романа Скляра на Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) обсуждались дальнейшие перспективы по развитию кооперации в области производства вертолетов типа Ми-171.

Управляющий директор У-УАЗ Алексеей Козлов продемонстрировал гостям современные цеха предприятия, линии сборки легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, оффшорного вертолета Ми-171А3. На линейке готовности продукции был представлен новейший гражданский вертолет Ми-171А2.

«Казахстан стал одним из первых эксплуатантов нового вертолёта Ми-171А2. Первый такой вертолет был поставлен в республику в 2019 году. В этом году на базе авиационного учебного центра У-УАЗ экипажи из Казахстана прошли ежегодное обучение с целью повышения квалификации для обеспечения безопасности полетов Ми-171А2», - рассказал управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.

Промышленная кооперация между Улан-Удэнским заводом и заводом № 405 города Алма-Аты, где собираются вертолеты двух модификаций вертолета Ми-171, продолжается в течение нескольких лет. Завод № 405 также производит капитальный ремонт вертолетов всей Центральной Азии. Комплектующие изделия предприятие получает из Российской Федерации, в том числе с Улан-Удэнского авиационного завода, сообщается в пресс-релизе Союза машиностроителей России.

Глава Республики Алексей Цыденов подчеркнул: «Завод сегодня находится на передовом мировом уровне по качеству, по технологии. Вот сейчас на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение с МЧС России на поставку четырех вертолетов Ми-8АМТШ-ВА в арктическом варианте. Для нашего завода это расширение заказа и формирование гарантированной стабильной работы предприятия по выпускаемой продукции. И в кооперации с 405-м заводом У-УАЗ имеет очень хорошие перспективы».

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