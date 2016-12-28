Правительство Японии одобрило оборонный бюджет на 2018 ф.г. в размере 5,19 трлн. иен



Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.

Источник: аirheadsfly.com Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.Источник: аirheadsfly.com

ЦАМТО, 27 декабря. Правительство Японии одобрило оборонный бюджет на 2018 финансовый год в размере 5,19 трлн. иен (45,7 млрд. долл.), что на 1,3% или на 66 млрд. иен больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, проект бюджета, который, как ожидается, будет принят двухпалатным парламентом Японии в ближайшее время, отражает намерение правительства усилить противовоздушную оборону страны для противодействия растущей угрозе со стороны КНДР и укрепить Силы самообороны для защиты отдаленных островов в Восточно-Китайском море на фоне увеличения активности китайских кораблей и самолетов в этом районе.

Бюджет предусматривает выделение 136,5 млрд. иен на расширение возможностей системы противоракетной обороны страны. В частности, правительство выделяет 700 млн. иен наземным силам самообороны для изучения геологических особенностей и определения потенциальных мест развертывания двух систем ПРО "Иджис Эшор" (Aegis Ashore).

Сумма в 62,7 млрд. иен ассигнована на закупку ракет-перехватчиков SM-3 Block-IIA и SM-3 Block-IB для оснащенных системой "Иджис" (Aegis) кораблей Морских сил самообороны Японии.

Воздушные силы самообороны Японии получат 4,7 млрд. иен на улучшение АСУ ПВО/ПРО JADGE (Japan Aerospace Defense Ground Environment) для поддержки автоматической системы предупреждения о воздушных угрозах.

Сумма в 8,7 млрд. иен выделена на разработку новой многоканальной радиолокационной системы (Multiple Inpit Multiple Output – MIMO) для раннего обнаружения малозаметных истребителей и баллистических ракет.

На оснащение растущего парка истребителей F-35A "Лайтнинг-2" высокоточной ракетой JSM (Joint Strike Missile), разработанной норвежской компанией Kongsberg Defense Systems, ассигновано 2,16 млрд. иен.

Около 29 млн. иен выделено на проведение испытаний ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-158C (LRASM) на истребителях F-15J и F-2.

Сумма в 78,5 млрд. иен предназначена для закупки шести дополнительных самолетов F-35A и 24,7 млрд. иен – на приобретение одного самолета ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хокай".

На покупку одного БЛА RQ-4 "Глобал Хок" выделено 14,7 млрд. иен и 26,7 млрд. иен – на приобретение одного транспорта-заправщика KC-46A "Пегасус".

Морским силам самообороны Японии выделено 92,2 млрд. иен на постройку двух 3900-тонных многоцелевых боевых кораблей и 69,7 млрд. иен – на строительство 3000-тонной дизель-электрической подводной лодки.

Стремясь усилить оборону удаленных островов, МО Японии планирует выделить 4,6 млрд. иен для проведения НИОКР в области высокоскоростных ракет и 5,4 млрд. иен для изучения технологий разработки новой противокорабельной ракеты.

Министерство обороны также выделило 62,2 млрд. иен в дополнительном бюджете на текущий финансовый год на расширение возможностей системы ПРО Японии. В частности, 2,8 млрд. иен предназначены на финансирование технической помощи со стороны США в поставке двух систем "Иджис Эшор". Кроме того, Силам самообороны Японии выделено 30,1 млрд. иен на приобретение ЗУР PAC-3 MSE для ЗРК "Пэтриот".

Следует отметить, что сосредоточенность руководства Японии на приобретении технологий создания системы ПВО/ПРО, по всей видимости, оказывает отрицательное воздействие на другие национальные программы, включая разработку истребителя следующего поколения F-3.

Например, запрошенные в августе Министерством обороны 7,4 млрд. иен на разработку испытательного оборудования для двигателей в бюджет не включены. Более того, первоначально запланированные на разработку истребителя 2,4 млрд. иен сокращены до 1,6 млрд. иен.