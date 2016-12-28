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США отказались от предложения РФ совместно вести разведку и уничтожать террористов в Сирии - Герасимов

28.12.2017 Интерфакс-АВН 88 0
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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - США отказались от предложений России по совместной борьбе с террористами в Сирии, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Наши предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов, натыкались на непонимание, на отказ... Мы не видели с их стороны желания взаимодействовать", - заявил В.Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что совместное планирование, нанесение ударов, ведение операций принесло бы большую пользу.

Через Сирию прошли 48 тыс. военнослужащих российской армии, сообщил С.Шойгу в прошлую пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

Противовоздушную оборону авиабазы обеспечивает система С-400. По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.

Прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе обеспечивают зенитные ракетные системы С-300, а также береговые ракетные комплексы "Бастион" с крылатыми ракетами.

23 ноября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что после сокращения группировки в Сирии останутся центр примирения, две базы и "ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось".
27.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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С-400 Триумф
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Герасимов Валерий
Шойгу Сергей

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