Путин заявил о большой проделанной работе в сфере выполнения гособоронзаказа



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Нужно не допустить простаивания производственных мощностей, в которые вложено около 3 трлн руб., после сокращения гособоронзаказа

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень выполнения гособоронзаказа, и выразил надежду, что это положительно скажется не только на обороноспособности страны, но и на гражданских отраслях промышленности.

"Много сделать удалось в сфере исполнения гособоронзаказа. Хочу за это отдельно поблагодарить министерство промышленности. Сделано это в контакте с военным ведомством и вообще с силовыми структурами", - сказал он на встрече с членами правительства.

"Это - очень большая и, можно сейчас сказать, результативная работа", - добавил президент.

Он выразил надежду, что это положительно скажется не только на обороноспособности страны, но и на гражданских секторах промышленности.

"Нужно самым внимательным образом за этим следить, помогать предприятиям, соответствующим отраслям, чтобы, когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности, в которые мы вложили около 3 трлн рублей, не простаивали бы, а эффективно работали", - подчеркнул В.Путин.

В этой связи глава государства призвал ориентироваться на самые высокие мировые стандарты, чтобы подобная продукция гражданского назначения была востребована не только внутри России, но и могла бы продвигаться на внешние рынки.