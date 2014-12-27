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Путин заявил о большой проделанной работе в сфере выполнения гособоронзаказа

27.12.2017 Интерфакс-АВН 209 0
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Нужно не допустить простаивания производственных мощностей, в которые вложено около 3 трлн руб., после сокращения гособоронзаказа

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень выполнения гособоронзаказа, и выразил надежду, что это положительно скажется не только на обороноспособности страны, но и на гражданских отраслях промышленности.

"Много сделать удалось в сфере исполнения гособоронзаказа. Хочу за это отдельно поблагодарить министерство промышленности. Сделано это в контакте с военным ведомством и вообще с силовыми структурами", - сказал он на встрече с членами правительства.

"Это - очень большая и, можно сейчас сказать, результативная работа", - добавил президент.

Он выразил надежду, что это положительно скажется не только на обороноспособности страны, но и на гражданских секторах промышленности.

"Нужно самым внимательным образом за этим следить, помогать предприятиям, соответствующим отраслям, чтобы, когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности, в которые мы вложили около 3 трлн рублей, не простаивали бы, а эффективно работали", - подчеркнул В.Путин.

В этой связи глава государства призвал ориентироваться на самые высокие мировые стандарты, чтобы подобная продукция гражданского назначения была востребована не только внутри России, но и могла бы продвигаться на внешние рынки.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

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