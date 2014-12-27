Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Утверждена техническая концепция российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929

27.12.2017 ПАО «ОАК» 127 0
0
Понравилась новость?
 0
Модель самолета CR929
Официальная презентационная модель разрабатываемого совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 (c) ПАО "Объединенная Авиастроительная Корпорация".
Источник: bmpd

Совет директоров совместного российско-китайского предприятия CRAIC, которое выступает оператором программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, одобрил результаты проведения контрольного рубежа Gate 2 и рекомендовал управляющему комитету программы CR929 принять решение о переходе программы на следующий этап.


Концепция российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929.
Источник: sdelanounas.ru

Основной целью контрольного рубежа Gate2 являлась защита технической концепции семейства ВС. В числе других вопросов Совет Директоров CRAIC согласовал организационную структуру и бюджет совместного предприятия, внутреннюю нормативную документацию, а также устав CRAIC. Эти решения позволят уже в ближайшее время обеспечить запуск полноценной операционной деятельности совместного предприятия. В 2018 году программа CR929 перейдет к этапу эскизного проектирования и отбора поставщиков авиационных систем и оборудования.

Это важнейший этап совместной работы "Объединенной авиастроительной корпорации" (ПАО "ОАК") и "Китайской корпорации гражданского авиастроения" (COMAC), которые выступают учредителями CRAIC. Этап отбора поставщиков охватит ближайшие 1-1,5 года. По итогам будут определены поставщики основных систем и оборудования для CR929 — партнеры, с которыми ПАО "ОАК" и СОМАС будут взаимодействовать по программе в долгосрочной перспективе.

Официальное название CR929 самолёт получил в сентябре этого года. Буквы C и R обозначают страны, участвующие в реализации проекта. Базовая версия ВС будет обозначаться как CR929-600, укороченная версия — CR929-500, а старшая модификация — CR929-700. Стратегически названием и нумерацией Россия и Китай совместно выстраивают концепцию единого предложения гражданских самолётов. Так семейство CR929 отражает возможность формировать предложение для авиакомпаний совместно с китайским узкофюзеляжным проектом С919, а нумерация каждого члена семейства продолжает линейку предложений коммерческих самолётов ОАК (от МС-21-200/300/400 к CR 929 — 500/600/700).
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО «ОАК»
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
COMAC
CRAIC
ОАК
Проекты
C919
CR929
МС-21

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 05:33
  • 1
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 05:30
  • 1
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 27.12 05:26
  • 2
"Адмиралы" заглянули за горизонт
  • 27.12 05:20
  • 1
"Калибр" на час
  • 27.12 05:11
  • 14
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 02:19
  • 1
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения с авиацией в Баренцевом море
  • 27.12 02:14
  • 1
В российской армии появились "стелс-саперы"
  • 27.12 02:06
  • 1
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
  • 27.12 00:30
  • 125
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 00:10
  • 10
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 27.12 00:01
  • 4
Проект "Цифровая Земля" охватит всю территорию России в конце 2020 года
  • 26.12 23:58
  • 7
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
  • 26.12 21:42
  • 7
SpaceX обогнал "Роскосмос" по числу успешных пусков в 2017 году
  • 26.12 21:36
  • 164
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 26.12 21:10
  • 1187
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы