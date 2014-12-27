Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил



Сергей Шойгу.

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу.Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 26 декабря. В Национальном центре управления обороной страны под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 26 декабря состоялось итоговое в этом году селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

В своем вступительном слове министр обороны подчеркнул, что в уходящем году проделана значительная работа по строительству Вооруженных Сил и повышению обороноспособности государства.

С.Шойгу напомнил, что на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны были подробно обсуждены результаты деятельности военного ведомства за истекший период, где одним из главных событий для российских Вооруженных Сил было названо успешное завершение военной операции в Сирийской Арабской Республике.

Министр обороны отметил слаженные и профессиональные действия российских военнослужащих, эффективность и надежность отечественного вооружения, что в итоге и позволило нанести сокрушительный удар по международному терроризму.

Глава военного ведомства высоко оценил действия военной полиции в сирийской операции.

"Пожалуй, впервые в таком широком масштабе применялась военная полиция и показала себя с самой лучшей стороны", – заявил С.Шойгу.

Министр обороны отметил, что борьба с террористами в Сирии "была одной из ключевых задач, которую выполняли Воздушно-космические силы, военная полиция, морская пехота, подразделения беспилотной авиации, флот – все, кто так или иначе был задействован".

С.Шойгу подчеркнул, что в ходе сирийской операции было "отработано многое – начиная от уникальной в своем роде логистической схемы по доставке необходимых грузов для действий нашей группировки в Сирии и завершая работой нашего оружия".

"Это касается и высокоточного оружия, и многого другого – комплексов наведения, системы "Стрелец", работы дальней авиации", – добавил руководитель военного ведомства.

С.Шойгу сообщил, что "на прошлой неделе Верховный Главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме".

"Мы приступили там к формированию постоянной группировки", – заявил министр обороны, выразив благодарность парламенту за ратификацию соглашений.

С.Шойгу особо отметил тот факт, что в 2017 году удалось обеспечить позитивную динамику совершенствования Вооруженных Сил.

"Мы проанализировали все, что связано с поставкой вооружения и военной техники. Мы вышли на оснащение современным вооружением на 59,5%, на исправность вооружения на уровне 94%. Ввели более 3000 разных объектов", – назвал конкретные факты и цифры министр обороны.

"Впереди предстоит многое сделать. Достаточно работы. Вы все слышали выступление и поручения Верховного Главнокомандующего Владимира Путина на расширенной Коллегии военного ведомства, там много задач для нас", – сказал министр обороны.

"Помимо этого, мы также посмотрим итоги выполнения поручений президента России, данных как указами 2012 года, так и, безусловно, те поручения, которые давались им на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже десять и по большей части они касаются перевооружения армии. Но и, конечно, есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. В данном случае, я говорю об Арктике, об островной части на востоке России и, безусловно, все что связано с укреплением наших западных границ", – подчеркнул С.Шойгу, пояснив, что в этом направлении уже проделана большая работа, связанная с размещением соединений.

Особое внимание министр обороны уделил решению социальных проблем военнослужащих и членов их семей <…>, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.