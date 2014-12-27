Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме

27.12.2017 ТАСС 187 0
0
Понравилась новость?
 +1
Российские военнослужащие на российской авиабазе Хмеймим
Российские военнослужащие на российской авиабазе Хмеймим.
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что борьба с террористами в Сирии была одной из важнейших задач Вооруженных сил и в прошлом году, и в нынешнем

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Постоянную группировку российских военнослужащих начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там", - заявил Шойгу. Он также выразил благодарность парламенту за ратификацию соглашений.

По словам министра, военная полиция, впервые широко применявшаяся в ходе сирийской операции, показала себя с лучшей стороны. "Пожалуй, впервые в таком широком масштабе применялась военная полиция и показала себя с самой лучшей стороны", - сказал он.

Министр отметил, что борьба с террористами в Сирии была одной из важнейших задач Вооруженных сил и в прошлом году, и в нынешнем. "Это одна из ключевых задач, которую выполняли Вооруженные силы: Воздушно-космические силы, военная полиция, морская пехота, наши подразделения беспилотной авиации, флот - все, кто так или иначе был задействован", - перечислил Шойгу.

Он подчеркнул, что в ходе сирийской операции было "отработано многое - начиная от уникальной в своем роде логистической схемы по доставке необходимых грузов для работы нашей группировки в Сирии и завершая работой нашего оружия". "Это касается и высокоточного оружия, и многого другого - систем наведения, системы "Стрелец", работы Дальней авиации", - добавил руководитель военного ведомства.

Глава Минобороны добавил, что на прошлой неделе завершен вывод основной части группировки, которая находилась в Сирии, включая авиационную и другую технику.

11 декабря Владимир Путин дал поручение начать вывод группировки войск РФ из Сирии. 22 декабря глава Минобороны доложил президенту о выполнении приказа о выводе группировки российских войск из Сирии. В республике останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.

Во вторник Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения между Москвой и Дамаском о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус и фактически превращении его в полноценную военно-морскую базу. Докунент закрепляет за Россией право единовременно содержать в пункте МТО ВМФ РФ до 11 военных кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Стрелец
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 05:33
  • 1
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 05:30
  • 1
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 27.12 05:26
  • 2
"Адмиралы" заглянули за горизонт
  • 27.12 05:20
  • 1
"Калибр" на час
  • 27.12 05:11
  • 14
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 02:19
  • 1
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения с авиацией в Баренцевом море
  • 27.12 02:14
  • 1
В российской армии появились "стелс-саперы"
  • 27.12 02:06
  • 1
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
  • 27.12 00:30
  • 125
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 00:10
  • 10
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 27.12 00:01
  • 4
Проект "Цифровая Земля" охватит всю территорию России в конце 2020 года
  • 26.12 23:58
  • 7
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
  • 26.12 21:42
  • 7
SpaceX обогнал "Роскосмос" по числу успешных пусков в 2017 году
  • 26.12 21:36
  • 164
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 26.12 21:10
  • 1187
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы