Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме



Российские военнослужащие на российской авиабазе Хмеймим.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Российские военнослужащие на российской авиабазе Хмеймим.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что борьба с террористами в Сирии была одной из важнейших задач Вооруженных сил и в прошлом году, и в нынешнем

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Постоянную группировку российских военнослужащих начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там", - заявил Шойгу. Он также выразил благодарность парламенту за ратификацию соглашений.

По словам министра, военная полиция, впервые широко применявшаяся в ходе сирийской операции, показала себя с лучшей стороны. "Пожалуй, впервые в таком широком масштабе применялась военная полиция и показала себя с самой лучшей стороны", - сказал он.

Министр отметил, что борьба с террористами в Сирии была одной из важнейших задач Вооруженных сил и в прошлом году, и в нынешнем. "Это одна из ключевых задач, которую выполняли Вооруженные силы: Воздушно-космические силы, военная полиция, морская пехота, наши подразделения беспилотной авиации, флот - все, кто так или иначе был задействован", - перечислил Шойгу.

Он подчеркнул, что в ходе сирийской операции было "отработано многое - начиная от уникальной в своем роде логистической схемы по доставке необходимых грузов для работы нашей группировки в Сирии и завершая работой нашего оружия". "Это касается и высокоточного оружия, и многого другого - систем наведения, системы "Стрелец", работы Дальней авиации", - добавил руководитель военного ведомства.

Глава Минобороны добавил, что на прошлой неделе завершен вывод основной части группировки, которая находилась в Сирии, включая авиационную и другую технику.

11 декабря Владимир Путин дал поручение начать вывод группировки войск РФ из Сирии. 22 декабря глава Минобороны доложил президенту о выполнении приказа о выводе группировки российских войск из Сирии. В республике останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.

Во вторник Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения между Москвой и Дамаском о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус и фактически превращении его в полноценную военно-морскую базу. Докунент закрепляет за Россией право единовременно содержать в пункте МТО ВМФ РФ до 11 военных кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками.