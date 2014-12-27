Большой десантный корабль «Александр Отраковский» вошел в Средиземное море
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Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.
Источник: © Фото : Sasha Krotov
Большой десантный корабль ВМФ России «Александр Отраковский», пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, передает «Интерфакс».
Отмечается, что боевой корабль идет в очередной поход в сирийский порт Тартус, где расположена российская военная база.
Уточняется, что судя по осадке, судно идет сильно нагруженным. Это уже третий поход корабля в Сирию в текущем году, переведенного на Черноморье с Северного флота в октябре.
Ранее Госдума ратифицировала соглашение о расширении базы Военно-морского флота (ВМФ) России в сирийском Тартусе.
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26.12.2017
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