Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» вошел в Средиземное море

27.12.2017 Газета.ru 121 0
0
Понравилась новость?
 0
Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото
Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.
Источник: © Фото : Sasha Krotov

Большой десантный корабль ВМФ России «Александр Отраковский», пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, передает «Интерфакс».


Отмечается, что боевой корабль идет в очередной поход в сирийский порт Тартус, где расположена российская военная база.



Уточняется, что судя по осадке, судно идет сильно нагруженным. Это уже третий поход корабля в Сирию в текущем году, переведенного на Черноморье с Северного флота в октябре.


Ранее Госдума ратифицировала соглашение о расширении базы Военно-морского флота (ВМФ) России в сирийском Тартусе.
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
БДК 775
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 05:33
  • 1
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 05:30
  • 1
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 27.12 05:26
  • 2
"Адмиралы" заглянули за горизонт
  • 27.12 05:20
  • 1
"Калибр" на час
  • 27.12 05:11
  • 14
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 02:19
  • 1
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения с авиацией в Баренцевом море
  • 27.12 02:14
  • 1
В российской армии появились "стелс-саперы"
  • 27.12 02:06
  • 1
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
  • 27.12 00:30
  • 125
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 00:10
  • 10
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 27.12 00:01
  • 4
Проект "Цифровая Земля" охватит всю территорию России в конце 2020 года
  • 26.12 23:58
  • 7
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
  • 26.12 21:42
  • 7
SpaceX обогнал "Роскосмос" по числу успешных пусков в 2017 году
  • 26.12 21:36
  • 164
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 26.12 21:10
  • 1187
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы