

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3".

Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3".Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО

ЦАМТО, 26 декабря. Западный военный округ получил планируемое на 2017 год количество новой техники. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Мы сформировали два соединения – гвардейскую бригаду и бригаду МТО, продолжили переоснащение и получили новые образцы вооружений и техники: очередной комплекс "Искандер", новейший комплекс "Бук-М3", а в целом мы получили более 1,8 тыс. ед. различной, абсолютно новой техники", – сказал он.

А.Картаполов пояснил, что округ в 2017 году получил около 40 самолетов и вертолетов, 190 бронированных машин (танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты) и 600 различных транспортных средств.

По его словам, самым масштабным мероприятием оперативной боевой подготовки в округе стали учения "Запад-2017". "Мы очень серьезно к этому готовились, в преддверии учения было проведено более 200 проверок боевой готовности соединений и частей округа", – цитирует "РИА Новости" А.Картаполова.