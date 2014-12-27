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WP узнала об операции ГУ Генштаба по дезинформации на Украине в 2014 году

27.12.2017 РБК 115 0
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Кибербезопасность. Архивное фото
Кибербезопасность. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В 2014 году ГУ Генштаба провело информационную операцию на Украине с использованием фейковых аккаунтов, чтобы повлиять на мнение украинских граждан, утверждает The Washington Post.


Газета The Washington Post ​(WP) со ссылкой на секретный доклад главного управления Генерального штаба (внешняя разведка Минобороны, бывшее ГРУ), который оказался в ее распоряжении, сообщает, что в 2014 году во время событий на Украине российская военная разведка провела «скрытую операцию по воздействию на общественное мнение на Украине».


«Цель операции была в том, чтобы повлиять на людей, принимающих решения, и на широкую публику, чтобы проложить дорогу для российских военных действий, которые начались с захвата крымского парламента 27 февраля», — пишет WP.


По данным газеты, на следующей день после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович покинул страну, военные создали «множество» фейковых аккаунтов в Facebook и во «ВКонтакте». «Искусственные аккаунты должны были представлять обычных людей с Украины, которые были разочарованы в оппозиционных протестах на майдане», — отмечает издание.


WP утверждает, что для проведения операции ГУ Генштаба выбрало 30 украинских групп в социальных сетях и 25 английских изданий. Оперативники, изображая обычных украинских граждан, оставляли комментарии, нацеленные на то, чтобы «вызывать негодование пророссийских жителей Украины». Издание отдельно отмечает, что протестующих в таких комментариях называли «западенцами», а демонстрантов на майдане — «нацистами» и «фашистами».


27 февраля, когда первые российские военные появились в Крыму, ГУ Генштаба создало четыре группы в Facebook и во «ВКонтакте», чтобы вдохновить крымчан на поддержку отделения от Украины, утверждает издание. «Используя аккаунты в Facebook, мы публиковали комментарии, информирующие население Крыма об угрозе со стороны нацистских организаций», — приводит газета выдержку из доклада.


Для военных, которые использовали фейковые аккаунты, была создана методичка: один из советов гласил, что они не должны использовать свои фотографии в таких аккаунтах, пишет газета. Чтобы увеличить популярность фейковых сообществ, ГРУ покупало рекламу в Facebook и они таким образом получили около 200 тыс. просмотров только 27 февраля, следует из доклада. Один и тот же контент публиковался в других группах в Facebook, «ВКонтакте» и «Живом журнале».


Газета отмечает, что оценить влияние информационной операции ГРУ на Украине сложно, но в самом докладе ее эффект описан положительно. «Подавляющее большинство пользователей в соцсетях согласилось с опубликованными аргументами и поддержало позицию авторов», — приводит газета выдержку из доклада.


Павел Казарновский
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РБК
Материал размещен правообладателем
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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Компании
ГРУ

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