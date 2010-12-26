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Лавров: перевод российских военных с сирийской базы Хмеймим в Египет не планируется

26.12.2017 ТАСС 88 0
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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник: rg.ru

По словам главы МИД РФ, российские и египетские военные продолжают взаимодействие и сотрудничество в вопросах борьбы с международным терроризмом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Перевод российских военных на перманентной основе с сирийской военной базы Хмеймим в Египет не планируется. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник в интервью телеканалу RT.

"Каких-либо переводов наших военных на постоянной основе на территорию Египта с Хмеймима не планируется", - сказал он.

"Военные и военно-технические связи занимают очень важное место, прежде всего в контексте той угрозы, которая исходит от террористов во всем этом регионе, и она ощущается, причем серьезно ощущается, в том числе и в Египте, - продолжил министр. - Мы однозначно поддерживаем решительный настрой египетского руководства на непримиримую борьбу с терроризмом. Наше военно-техническое сотрудничество в виде поставок необходимой техники и вооружений для антитеррористической операции развивается очень плотно, у нас тесные связи между военными. Проводятся совместные учения, и это помогает обмениваться опытом, в том числе с учетом опыта, который мы получили в Сирии в борьбе с терроризмом".

По словам Лаврова, военные России и Египта на нынешнем этапе взаимодействуют в режиме наибольшего благоприятствования.

"Недавно было подписано соглашение о взаимодействии в воздушном пространстве, - напомнил он. - Оно техническое, но отражает партнерский характер наших отношений. Там предусмотрены конкретные вещи, включая бесплатную подачу заявок на полет в воздушном пространстве другого государства, предоставление военных навигационных услуг, охрану стоянок и так далее. То есть это взаимные военные меры наибольшего благоприятствования".
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Египет
Россия
Сирия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Военные учения

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