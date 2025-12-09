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Вооруженные силы получили 16 полков системы С-400 за пять лет, заявил Шойгу

25.12.2017 РИА Новости 102 0
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Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

БАЛАШИХА (Московская обл), 22 дек - РИА Новости. Российская армия, начиная с 2012 года, получила 16 полков, вооруженных зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", заявил в пятницу в ходе расчетного заседания коллегии МО РФ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Это (поступление новых вооружений в российскую армию в течение последних пяти лет - ред.) позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплексы "Ярс", 12 авиаполков на самолеты Су-35, 16 зенитно-ракетных полков на зенитную ракетную систему С-400", - сказал он, перечисляя вооружения, которые поступали в российскую армию за последние пять лет.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
22.12.2017
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
С-400 Триумф
Су-35
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА

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